Sự việc xảy ra hôm chủ nhật (16/8) tại Łomża, Đông Bắc Ba Lan, trong khi người mẹ được cho là đang say ngủ. Đoạn video ghi lại cảnh 3 người đàn ông đã kịp thời căng một tấm chăn để hứng lấy đứa trẻ ngay khi em rơi xuống.

Khoảnh khắc thót tim khi những người hàng xóm dũng cảm cứu một bé gái 4 tuổi sau khi em rơi từ ban công tầng 5 xuống (Video: The Sun).

Anh Dariusz Płoński, một trong những người tham gia giải cứu, kể lại khoảnh khắc thót tim: "Khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng người la hét. Tôi ngước nhìn lên và thấy cháu bé, lúc đó gần như không mặc gì ngoài chiếc áo, đang di chuyển từ bên này sang bên kia của lan can. Tôi hét bảo bé đừng cử động, nhưng bé không hề phản ứng".

Trong khi đó, những người hàng xóm khác đã cố gắng đập cửa đánh thức mẹ của bé gái. Tuy nhiên, chỉ trong "vài giây ngắn ngủi", em đã trượt khỏi ban công. Anh Dariusz cho biết thêm: "Chúng tôi suýt chút nữa thì không kịp di chuyển vào vị trí để hứng bé rơi trúng tấm chăn".

Mặc dù tấm chăn đã giúp giảm lực rơi, cú va chạm mạnh khiến bé trượt khỏi tấm chăn và rơi xuống đất. Một bác sĩ có mặt trong số những người hàng xóm chứng kiến sự việc đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Bé gái vẫn tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ xác nhận em chỉ bị vài vết bầm tím nhẹ.

Bà Karolina Wojciekian, người phát ngôn cảnh sát, nhấn mạnh: "Nhờ phản ứng nhanh nhạy của họ, một thảm kịch đã được ngăn chặn".

Mẹ của bé đang ngủ trong căn hộ khi sự việc xảy ra. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy nồng độ cồn trong máu của người mẹ ở mức 70mg trên mỗi 100ml máu, gần chạm ngưỡng vi phạm quy định lái xe khi có cồn tại Ba Lan (0,02% BAC). Cha của bé gái đang làm việc ở nước ngoài.

Cảnh sát cho biết người mẹ có thể đối mặt với cáo buộc đặt trẻ vào tình huống nguy hiểm dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng, với mức án phạt tù tối đa là 5 năm. Được biết, bé gái 4 tuổi đã ở một mình ngoài ban công khoảng một giờ đồng hồ trước khi trèo qua lan can để sang ban công nhà bên cạnh.

Những người hàng xóm nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động dũng cảm và kịp thời của mình, giúp ngăn chặn một thảm kịch đau lòng.