Ba chiến dịch quân sự hé lộ thế trận chiến trường của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky tại sở chỉ huy quân đội ở Kupiansk (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố hôm 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lực lượng nước này đang có vị thế thuận lợi hơn trên chiến tuyến, sau một số chiến dịch phản công tại Kupiansk và Donetsk.

Nhà lãnh đạo này nhắc đến 3 chiến dịch quân sự mà nước này đã thực hiện trên chiến trường trong năm nay, gồm chiến dịch do Lực lượng Đổ bộ đường không tiến hành, chiến dịch Vivaldi của Quân đoàn 3 và chiến dịch Veles gần Kupiansk.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, ông Zelensky xếp chiến dịch Veles, do Quân đoàn Khartiia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tiến hành tại khu vực Kupiansk, tỉnh Kharkov, vào vị trí thứ ba.

Hai chiến dịch còn lại là hoạt động tiến công do Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine triển khai và chiến dịch Vivaldi của Quân đoàn Lục quân số 3 tại tỉnh Donetsk.

“Cần lưu ý rằng trong năm nay, các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến vẫn đang ở trạng thái vững chắc nhất kể từ thời điểm cuộc chiến này bắt đầu”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ có vị thế ngoại giao thuận lợi hơn nhiều nếu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tương xứng từ các đồng minh, đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống phòng không.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot và sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ đang gây khó khăn cho việc bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần.

Tổng thống Zelensky cho biết, chiến dịch do Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine tiến hành đã giúp giành lại hơn 800km² lãnh thổ trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến 12/8, với 26 khu dân cư tại ba tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia.

Chiến dịch thứ hai, mang tên Vivaldi, do Quân đoàn 3 triển khai gần Lyman, tỉnh Donetsk, từ tháng 7 đến giữa tháng 10. Theo ông Zelensky, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giành lại hơn 200km tại khu vực Nga tập trung các đợt tấn công.

Khi chiến dịch kết thúc vào ngày 14/10, Tư lệnh Quân đoàn 3, Chuẩn tướng Andriy Biletsky, cho biết lực lượng của ông đã giành lại 277km² lãnh thổ cùng hơn 16 thị trấn và làng mạc.

Theo ông Biletsky, chiến dịch cũng đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tuyến đường cao tốc Slovyansk-Kramatorsk, tuyến tiếp tế quan trọng đối với cả hai thành phố.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, số liệu trên đều do phía Ukraine công bố, chưa được xác minh độc lập.

Chiến thuật đường hầm

Trong một tuyên bố riêng vào sáng 27/10, ông Zelensky cho hay đã nghe Tổng tư lệnh Mykhailo Drapaty, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa và Chuẩn tướng Ihor Oboliensky - chỉ huy Quân đoàn Khartiia - báo cáo về kết quả của chiến dịch Veles.

Theo phía Ukraine, lực lượng Nga trước đây từng sử dụng các đường ống dẫn khí ngầm để bí mật vượt qua tuyến phòng thủ và tổ chức tiến công. Quân đội Ukraine sau đó nghiên cứu cách thức này, điều chỉnh và sử dụng lại trong chiến dịch Veles.

Binh sĩ Ukraine đã di chuyển hơn 15 km qua hệ thống đường ống ngầm trước khi xuất hiện phía sau các vị trí của Nga. Hoạt động này kết hợp với các đợt tấn công trên mặt đất và sử dụng UAV nhằm gây sức ép lên lực lượng đối phương.

Kiev cho biết thêm rằng, chiến dịch đã làm gián đoạn một tuyến bí mật mà quân đội Nga sử dụng để đưa lực lượng vào khu vực Kupiansk, qua đó gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế và cơ động của đối phương.

Tuy nhiên, các đơn vị Nga vẫn tiếp tục tìm cách tấn công tại một số khu vực lân cận. Hiện tại, Moscow vẫn tuyên bố đạt bước tiến tại nhiều khu vực, cho thấy giao tranh và cạnh tranh giành quyền kiểm soát thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.