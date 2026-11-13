Bà Alice Huang và chồng (Ảnh: X).

Theo báo Wall Street Journal, ông Kang Wei (ngoài 50 tuổi) là doanh nhân Trung Quốc có mối quan hệ với cựu CEO Nvidia Jensen Huang khoảng 10 năm nay. Chính ông Kang được tin là đã giới thiệu vợ mình là bà Alice Huang cho ông Huang.

Các nguồn tin quen biết cho hay, trong suốt hai năm qua, ông Kang dường như chấp nhận mối quan hệ tình cảm của vợ mình với vị CEO Nvidia và cởi mở nói về mối quan hệ giữa họ. Đôi khi, ông Kang còn nửa đùa nửa thật nói với các cộng sự rằng bà Alice là trợ lý cá nhân của ông Jensen Huang.

Bà Alice Huang đã gặp ông Jensen Huang nhiều lần trong năm 2024 và 2025. Truyền thông địa phương tại Đài Loan thậm chí đã ghi lại được khoảnh khắc con gái của ông Jensen Huang vui vẻ chụp ảnh cho hai người tại một bữa tiệc tối vào tháng 5/2025.

Cuộc gặp gỡ với vị CEO đang ở tâm điểm của làn sóng bùng nổ AI toàn cầu là ví dụ rõ nét nhất về cách ông Kang và bà Alice Huang được cho là đã tận dụng các mối quan hệ cá nhân để thúc đẩy hàng loạt dự án kinh doanh ở nhiều nước.

Bà Alice Huang từng là giám đốc điều hành tại Megaspeed International, một công ty có trụ sở tại Singapore được tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc.

Giờ đây, vợ chồng ông Kang đang trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra. Mỹ và Singapore đang giám sát chặt chẽ Megaspeed trước các nghi vấn cho rằng công ty này có thể đã trung chuyển chip trí tuệ nhân tạo thuộc diện hạn chế xuất khẩu của Nvidia.

Bà Alice Huang từng bị nhà chức trách Singapore bị cấm xuất cảnh vào năm 2025. Lệnh cấm xuất cảnh sau đó đã được dỡ bỏ và bà đã có mặt tại Trung Quốc vào đầu năm nay.

Bà Alice Huang (gần 50 tuổi) từng theo học bằng thạc sĩ quản lý truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong vào cuối những năm 2000. Ban đầu, bà làm nhân viên của công ty Shanghai Hexi do ông Kang thành lập, sau đó trở thành chủ doanh nghiệp này khi kết hôn với ông Kang.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vợ chồng họ bắt đầu cùng điều hành công ty Shanghai Hexi vào năm 2016.

Đến đầu những năm 2020, ông Kang và bà Alice Huang chuyển hướng sang lĩnh vực điện toán đám mây, cung cấp năng lực tính toán từ xa cho các khách hàng doanh nghiệp.

Năm 2023, cặp đôi tìm thấy một cơ hội mới để tận dụng các mối quan hệ của mình: các trung tâm dữ liệu AI. Họ đã mua lại chi nhánh tại Singapore của một công ty trò chơi điện tử mà họ từng đầu tư trước đó.

Chi nhánh này được đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3/2023, và bà Alice Huang được đăng ký với chức danh giám đốc. Ông Kang đã cùng bà gây dựng doanh nghiệp này.

Cặp đôi này tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư được bà Alice Huang và ông Kang tiếp cận tại Thượng Hải và Singapore cho biết cặp đôi đã chào mời một số dự án trung tâm dữ liệu từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025.