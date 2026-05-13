Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).

Ngân sách Australia giai đoạn 2026-2027 phân bổ tổng cộng 98,3 triệu AUD (tương đương khoảng 71,2 triệu USD) cho quan hệ đối tác phát triển với Việt Nam, so với mức 96,6 triệu AUD của giai đoạn 2025-2026.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, hoan nghênh thông báo này và cho biết: “Trong bối cảnh thế giới biến động, Australia là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Chương trình phát triển của Australia tại Việt Nam đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững, đồng thời góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả chúng ta".

Australia là đối tác phát triển tin cậy và lâu dài của Việt Nam, đã cung cấp tổng giá trị hỗ trợ phát triển vượt 3 tỷ AUD kể từ năm 1973.

Quan hệ đối tác phát triển hiện nay của Australia đang hỗ trợ Việt Nam nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 thông qua các khoản đầu tư vào tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, hành động vì khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập người khuyết tật.

Trong giai đoạn 2026–2027, Australia sẽ dành tổng cộng 5,2 tỷ AUD cho Hỗ trợ Phát triển Chính thức, tăng 2,2% so với giai đoạn 2025-2026.

Trong đó ước tính 1,35 tỷ AUD Hỗ trợ Phát triển Chính thức dành cho khu vực Đông Nam Á, tăng 73,6 triệu AUD so với Ngân sách 2025-2026.