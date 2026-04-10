Australia chi 1,6 triệu AUD giúp Việt Nam xử lý thách thức về nông nghiệp

Dự án “Giám sát cá tra bằng thủy âm học thông minh” do Đại học Cần Thơ và Đại học Charles Darwin thực hiện (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).

Chính phủ Australia công bố 3 dự án xuất sắc được trao tài trợ trong Vòng 5 Quỹ Tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình Aus4Innovation. Với tổng ngân sách 1,6 triệu AUD (1,133 triệu USD), vòng tài trợ này nhằm hỗ trợ các giải pháp tiên tiến ứng phó với những thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra cho ngành nông nghiệp.

Vòng 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững và bao trùm, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa các đơn vị của Australia và Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Aus4Innovation.

Ba dự án được lựa chọn trong vòng này tập trung giải quyết các thách thức đa dạng có tác động lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, gồm:

Thứ nhất, dự án tận dụng phế thải sinh khối nông nghiệp để phát triển vật liệu in 3D phát thải thấp, làm mát công trình xây dựng đô thị tại Việt Nam, do Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và Đại học Nam Queensland chủ trì. Dự án hướng đến việc chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành than sinh học để sản xuất vật liệu xây dựng in 3D tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Thứ hai, giải pháp quản lý và dự báo thụ phấn thông minh nhằm nâng cao năng suất cây ăn quả tại Việt Nam, do Trường Đại học VinUni và Đại học Queensland chủ trì. Dự án sẽ phát triển các công cụ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cảm biến tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả thụ phấn cho các vườn xoài và sầu riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ ba, dự án ứng dụng công nghệ thủy âm và học máy vào giám sát hành vi và môi trường của cá nhằm dự báo dịch bệnh trên cá tra, do Đại học Cần Thơ và Đại học Charles Darwin chủ trì. Dự án sẽ phát triển các giải pháp công nghệ giúp theo dõi sức khỏe cá và điều kiện nuôi trồng, qua đó hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện sớm dịch bệnh cho ngành cá tra Việt Nam.

Các dự án sẽ được khởi động vào tháng 4 và có 19 tháng để triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề xuất.

Chúc mừng các đơn vị nhận tài trợ, bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: “Vòng 5 Quỹ Tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo của Chương trình Aus4Innovation một lần nữa cho thấy tiềm năng to lớn của hợp tác Australia - Việt Nam trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức trong nông nghiệp.

Những dự án được lựa chọn không chỉ góp phần nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp Việt Nam trước biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy phát triển bao trùm, giúp các nông hộ nhỏ và cộng đồng địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ đổi mới sáng tạo”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cũng chia sẻ: “Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Australia trong việc triển khai Chương trình Aus4Innovation. Bộ đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Chương trình đối với sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng các dự án được lựa chọn tài trợ trong Vòng 5 lần này sẽ tiếp tục mang lại giá trị thiết thực, thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia trong thời gian tới”.