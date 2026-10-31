Apple trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới

Giá trị vốn hóa của Apple hiện đạt 5,03 nghìn tỷ USD (Ảnh: Reuters).

Theo Bloomberg, tính đến ngày 30/10, giá trị vốn hóa của công ty công nghệ Mỹ đạt 5,03 nghìn tỷ USD.

Với giá trị này, Apple soán ngôi Nvidia (4,93 nghìn tỷ USD) trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Hồi tháng 7, Apple cũng từng vượt Nvidia trong khoảng thời gian ngắn.

Cổ phiếu Apple có mức tăng ấn tượng trong năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone. Kể từ đầu năm, cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng 27%, vượt trội so với mức tăng khoảng 13% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ.

Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về hiệu quả tài chính từ các khoản chi tiêu khổng lồ vào hạ tầng và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của các “ông lớn” công nghệ khác.

Apple trở thành tập đoàn có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong nhóm "Magnificent Seven" (7 “ông lớn” công nghệ) trong năm nay.

"Apple từng bị coi là tụt hậu trong cuộc đua AI vì không chi tiền phát triển các mô hình, nhưng hiện tại tâm lý thị trường đã thay đổi", Toni Meadows, Trưởng bộ phận Đầu tư tại BRI Wealth Management, nhận định.

Chuyên gia này nói thêm: "Apple ít bị ảnh hưởng bởi áp lực chi phí vốn và có vị thế tốt hơn trong việc thương mại hóa AI thông qua mảng dịch vụ, sự gắn kết của hệ sinh thái cùng các đợt nâng cấp phần cứng. Việc định giá lại này phản ánh sự tin tưởng vào tính bền vững của lợi nhuận thay vì sự kỳ vọng mang tính đầu cơ vào AI”.