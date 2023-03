Anh tính nâng ngân sách quốc phòng, gia tăng đối phó Trung Quốc

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (Ảnh: Reuters).

"Khi thế giới trở nên bất ổn hơn và sự cạnh tranh giữa các quốc gia trở nên gay gắt hơn, Vương quốc Anh phải sẵn sàng giữ vững lập trường của mình. Bằng cách đầu tư dài hạn vào các lực lượng vũ trang, chúng ta sẽ sẵn sàng đối mặt với những thách thức của ngày hôm nay và của tương lai", Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu ngày 12/3 khi công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 6 tỷ USD trong 2 năm tới.

Ngoài ra, Anh cũng dự kiến công bố các biện pháp mới đối phó với Trung Quốc, vốn nằm trong bản đánh giá cập nhật về các chiến lược ngoại giao và quốc phòng của chính phủ dự kiến được tung ra vào ngày 13/3. Động thái này diễn ra sau khi nhiều thành viên của đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh kêu gọi chính phủ của ông Sunak coi Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược với London.

Mặt khác, ông Sunak cũng chuẩn bị gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ở Mỹ vào hôm nay (giờ địa phương). Đây là 3 nước thành viên của hiệp ước an ninh AUKUS. Các nhà lãnh đạo dự kiến công bố kế hoạch cung cấp tàu ngầm do Mỹ và Anh thiết kế cho Australia để đối phó với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Ông Sunak cho biết: "Năm ngoái, chúng ta đã thấy quá rõ rằng các cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động đến tình hình trong nước chúng ta như thế nào, với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng và lương thực lên cao. Chúng ta sẽ củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia, từ an ninh kinh tế đến chuỗi cung ứng công nghệ và chuyên môn tình báo, để đảm bảo chúng ta không bao giờ dễ bị tổn thương trước hành động của đối thủ".

Các khoản tăng chi tiêu quân sự dự kiến sẽ được đầu tư và các doanh nghiệp hạt nhân quốc phòng của Anh, bổ sung và củng cố kho dự trữ đạn dược, bao gồm cả đạn dược viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Chính phủ Anh cũng dự kiến sẽ công bố một loạt các biện pháp mới được thiết kế để tăng cường an ninh kinh tế, năng lực công nghệ và phát triển quốc tế của Anh.

Trong số các sáng kiến, Anh sẽ thành lập Cơ quan An ninh Bảo vệ Quốc gia mới trong cơ quan an ninh và phản gián nội địa MI5, để cung cấp tham vấn an ninh cho các doanh nghiệp và tổ chức khác của Anh.

Từ năm 2021, dưới thời cựu Thủ tướng Liz Truss, Anh đã mô tả Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh có hệ thống" và là "mối đe dọa cấp nhà nước lớn nhất với an ninh kinh tế của Vương quốc Anh".

Tháng 11 năm ngoái, ông Sunak nhận định, kỷ nguyên hợp tác vàng giữa Anh và Trung Quốc đã kết thúc và London cần tập trung vào an ninh kinh tế trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, một nhóm các nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái đã kêu gọi chính phủ Anh có cách tiếp cận cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh, đặc biệt khi liên quan tới các vấn đề mà 2 bên bất đồng ở Tân Cương, Hong Kong.