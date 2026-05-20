Anh nới lỏng lệnh trừng phạt dầu Nga vì giá năng lượng tăng vọt

Một nhà máy lọc dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Anh ngày 20/5 cho biết họ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu nhiên liệu máy bay và dầu diesel của Nga được tinh chế tại các nước thứ 3, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Giấy phép thương mại có hiệu lực từ ngày 20/5, theo trang web của Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh, và sẽ được xem xét định kỳ.

Điều này sẽ cho phép Anh nhập khẩu dầu thô Nga được tinh chế tại các nước thứ 3, ví dụ như Ấn Độ.

Chính phủ Anh cũng ban hành giấy phép tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có nguồn gốc từ một số nhà máy của Nga.

Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga sau chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ cũng như hơn 3.000 cá nhân và công ty.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu Nga đã ở trên biển. Việc miễn trừ này được gia hạn lần thứ 2 vào ngày 18/5, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông làm thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Liên minh châu Âu đã không đồng tình với Mỹ về việc gia hạn miễn trừ này tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính G7 ngày 19/5 mà Anh cũng tham gia.

Ủy viên kinh tế Liên minh châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết đây không phải là thời điểm để “giảm áp lực lên Nga”.

Bộ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson nói việc nới lỏng trừng phạt là nhằm “bảo vệ lợi ích quốc gia của Anh”.

“Chính phủ hôm qua đã công bố thay đổi có thời hạn này đối với các quy định về dầu mỏ và tinh chế dầu do tác động cực lớn từ cuộc xung đột ở Iran, cũng như ảnh hưởng của nó lan tới nước Anh”, ông Tomlinson nói với Sky News.

Để đáp trả các cuộc không kích Mỹ - Israel phát động hồi tháng 2, Iran trên thực tế đã siết kiểm soát eo biển Hormuz, dù lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy chiến lược này đã dần tăng trở lại trong thời gian ngừng bắn.

Giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu đã tăng hơn gấp đôi sau khi chiến sự Trung Đông bắt đầu, nhưng hiện còn cao hơn khoảng 50% so với trước đó, trong khi giá nhiên liệu bán lẻ tại Anh vẫn tiếp tục tăng.

Theo công ty dịch vụ ô tô RAC, giá xăng không chì trung bình tại Anh đã đạt mức cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát.

Nhiều hãng hàng không hoạt động tại Anh và trên toàn thế giới đã hủy chuyến bay và tăng giá vé do giá nhiên liệu tăng vọt.

Trong nhiều năm, Anh đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm gây áp lực kinh tế lên Nga vì xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Tomlinson nói rằng thay đổi này nhằm “bảo vệ an ninh nguồn cung đối với những mặt hàng nền tảng rất quan trọng của nền kinh tế”.

Ông cho biết dù chính phủ vẫn “kiên định trong cam kết hỗ trợ Ukraine”, nhưng họ cũng phải “đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý” đối với các sản phẩm thiết yếu để hỗ trợ các gia đình trên khắp đất nước đang chật vật với chi phí sinh hoạt.