Anh chuyển công nghệ vũ khí mật cho Ukraine, Nga cảnh báo “đùa với lửa”

Thủ tướng Anh Andy Burnham bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại Kiev ngày 24/8 (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh Andy Burnham tới Kiev nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine hôm 24/8, hai bên đã đạt được một cam kết quốc phòng quan trọng.

Chính phủ Anh đã đồng ý chia sẻ thông tin kỹ thuật mật về tên lửa hành trình Storm Shadow với Ukraine. Động thái có thể giúp Kiev mở rộng năng lực sản xuất trong nước.

"Anh là quốc gia đầu tiên viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine vào năm 2023. Hôm nay, tôi vui mừng xác nhận đã phê duyệt yêu cầu của Kiev về việc chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa", ông Burnham nói.

Việc Anh cho phép chuyển giao công nghệ mật để tên lửa hành trình do Anh và Pháp hợp tác thiết kế có thể được sản xuất tại Ukraine là động thái tiếp sức cho nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hỏa lực tấn công sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga.

Paris và Kiev mong muốn thiết lập dây chuyền sản xuất tại Ukraine cho loại tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP (Anh gọi là Storm Shadow) vào cuối năm nay. Việc giải mật thông tin về các linh kiện do Anh sản xuất cho loại tên lửa này là bước đi then chốt hướng tới mục tiêu đó.

SCALP (Storm Shadow) là loại vũ khí tấn công tầm xa, đánh sâu vào hậu phương đối thủ và sử dụng đầu đạn thông thường. Ukraine đã sử dụng thành công các phiên bản nhập khẩu của loại tên lửa này để tấn công những mục tiêu kiên cố. Đáng chú ý là vào tháng 11/2024, tên lửa này lần đầu tiên được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa Storm Shadow/SCALP (Ảnh: AFP).

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine và Anh cũng ký thỏa thuận hợp tác phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự mới vào ngày 24/8.

Thỏa thuận mới cho phép Anh tiếp cận các phòng thí nghiệm AI Avengers của Ukraine, nơi lưu trữ kho dữ liệu thực tế từ chiến trường dùng để huấn luyện các hệ thống phòng thủ tích hợp AI.

Các trường đại học và doanh nghiệp của Anh sẽ là những đơn vị nước ngoài đầu tiên được tiếp cận Avengers Labs, nền tảng lưu trữ dữ liệu thu thập từ hàng nghìn camera và cảm biến hồng ngoại trên khắp các chiến trường Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, bộ dữ liệu này bao gồm 5 triệu hình ảnh chiến trường ghi lại hình ảnh xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không, bộ binh và các mục tiêu trên không.

Ukraine đã bắt đầu sử dụng bộ dữ liệu này để huấn luyện các hệ thống tự động phát hiện mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhờ được huấn luyện bằng dữ liệu từ Avengers Labs, hệ thống AI mới có khả năng phát hiện 70% mục tiêu của đối phương trong thời gian thực.

Trong một dự án khác, Anh và Ukraine sẽ hợp tác phát triển các chip AI công suất thấp có khả năng vận hành máy bay không người lái hoặc các hệ thống vũ khí khác.

Để có quyền truy cập vào Phòng thí nghiệm AI của Avengers, Anh đã cam kết chia sẻ kinh nghiệm về AI cho Kiev, hỗ trợ Ukraine hợp tác với các trường đại học, nhà nghiên cứu và công ty công nghệ của Anh. Thỏa thuận này là một phần trong quan hệ đối tác quốc phòng 100 năm được Ukraine và Anh ký kết vào năm 2025.

"Từ việc hỗ trợ trang thiết bị quân sự và huấn luyện cho đến hợp tác phát triển công nghệ tiên tiến, Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine trong suốt chặng đường dài phía trước”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố.

Nga cảnh báo Anh

Sau khi Anh thông báo sẽ cho phép Kiev tiếp cận các thông tin mật về kỹ thuật để tự sản xuất tên lửa hành trình tầm xa tại Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Anh đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine và tích cực tìm cách kéo dài xung đột.

Ông Peskov cáo buộc Anh đang "tham gia vào cuộc chiến này cùng phe với Kiev", đồng thời "liên tục “đổ thêm dầu vào lửa” cũng như tìm cách ngăn cản mọi tiến triển trong tiến trình hòa bình”.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tiến hành công tác liên quan và thu thập dữ liệu cần thiết để xác định các cơ sở sản xuất loại tên lửa này cùng các khí tài quân sự khác, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm phá hủy những địa điểm đó”, ông Peskov cảnh báo.

Moscow nhiều lần tuyên bố Anh và các bên cung cấp vũ khí khác cho Kiev phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo Anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục cung cấp các loại máy bay không người lái được Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo báo Sunday Times, các máy bay không người lái (UAV) do BAE Systems và một công ty khác của Anh sản xuất đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Nga trong 6 tháng qua, bao gồm các nhà máy lọc dầu.