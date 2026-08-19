Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ chó cắn chết người (Ảnh: YappApp).

Ông Lee Ellis, 55 tuổi, trú tại Blacker Lane, Calder Grove, Wakefield, đã xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Bradford hôm 18/8, đối mặt với các cáo buộc ngộ sát và để chó mất kiểm soát gây nguy hiểm, dẫn đến thương tích gây tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 15/8 trên lối đi bộ dọc theo tuyến đường sắt cũ gần Blacker Lane.

Nạn nhân, ông James Judge, cũng 55 tuổi, được đưa đi cấp cứu khẩn trương sau khi bị chó cắn trong một vụ "xô xát" nhưng không qua khỏi và được xác nhận tử vong ngay sau đó.

Ông Lee Ellis đã ra hầu tòa sau vụ chó cắn chết người (Ảnh: The Sun).

Luật sư Rob Fones, người đại diện của ông Ellis, cho biết đã có "một cuộc tranh cãi liên quan đến quyền ưu tiên đi lại" trước khi vụ tấn công xảy ra.

Tòa án được thông báo rằng kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chưa xác định được chính xác số vết cắn trên cơ thể ông James, nhưng một vết cắn ở phía sau đầu gối phải đã góp phần đáng kể dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Thẩm phán khu vực Mark Daley đã cho phép ông Ellis tại ngoại cho đến phiên điều trần tiếp theo tại Tòa án Leeds Crown vào ngày 16/9, với điều kiện ông phải ngủ tại nhà riêng mỗi đêm.

Suốt phiên tòa, ông Ellis, xuất hiện trong trang phục áo nỉ và quần thể thao màu xám, đã dùng khăn giấy lau mắt và mũi. Con chó becgie liên quan đến vụ việc đã bị giữ và hiện được chăm sóc tại khu vực nuôi giữ chó của cảnh sát nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát cho biết, 2 người phụ nữ đã dừng lại giúp đỡ nạn nhân sau vụ tấn công và kêu gọi họ liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Gia đình ông James Judge đang nhận được sự hỗ trợ từ các viên chức được đào tạo chuyên biệt.