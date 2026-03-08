Anh cân nhắc đưa tàu sân bay đến Trung Đông, Tổng thống Trump nói không cần

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).

“Vương quốc Anh, đồng minh vĩ đại một thời của chúng ta, có lẽ từng là vĩ đại nhất, cuối cùng cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc gửi 2 tàu sân bay tới Trung Đông. Không sao đâu, Thủ tướng Keir Starmer, chúng tôi không còn cần chúng nữa, nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều đó. Chúng tôi không cần những người tham gia sau khi chúng tôi đã chiến thắng rồi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 7/3.

Bài đăng được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Anh thông báo một trong 2 tàu sân bay chủ lực của nước này, HMS Prince of Wales, đã được đặt trong tình trạng “sẵn sàng cao”.

Bài đăng cho thấy rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Anh và Mỹ xuất hiện kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền năm ngoái. Sự chia rẽ dường như đã sâu sắc hơn trong tuần qua khi Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran.

Anh tỏ ra khá thận trọng về ý tưởng tham gia vào chiến dịch tấn công Iran, mặc dù trước sức ép ngày càng tăng, chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho “mục đích phòng thủ hạn chế”.

Các căn cứ này bao gồm căn cứ không quân Fairford tại Gloucestershire và căn cứ Diego Garcia tại quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương. Ban đầu có thông tin rằng Anh phản đối cho Mỹ sử dụng các căn cứ này.

Thủ tướng Starmer cùng các lãnh đạo của Pháp và Đức đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh rằng mọi hành động của họ sẽ mang tính phòng thủ.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình và của các đồng minh trong khu vực, có thể bằng cách cho phép các hành động phòng thủ cần thiết và tương xứng nhằm phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran từ nguồn gốc. Chúng tôi đã đồng ý làm việc cùng với Mỹ và các đồng minh trong khu vực về vấn đề này”, tuyên bố chung cho biết.

Tuy nhiên, ông Starmer đã phải đối mặt với chỉ trích trong nước từ cả 2 phía, cả những người phản đối lẫn những người ủng hộ việc tham gia xung đột.

Cuộc chiến tại Iran phần lớn không được ủng hộ tại Anh.

Theo một thăm dò của công ty Survation với 1.045 người trưởng thành Anh, khoảng 43% cho rằng cuộc chiến là không chính đáng.

Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ quyết định ban đầu của Thủ tướng Starmer không cho Mỹ sử dụng căn cứ Anh hay không, 56% đồng ý. Chỉ 27% cho rằng đó là quyết định sai lầm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã tăng cường chỉ trích ông Starmer trong tuần qua, làm quan hệ giữa 2 chính phủ thêm căng thẳng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Anh cũng tăng lên vào tháng 1 sau khi ông Trump nói với Fox News rằng các đồng minh NATO đã “đứng hơi xa tiền tuyến” trong cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan.

Chính quyền Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rằng họ đang chuyển hướng khỏi các đồng minh châu Âu truyền thống, thay vào đó ưu tiên các quốc gia có quan điểm chính trị gần gũi hơn.