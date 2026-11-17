Bức tranh được bán với giá gấp 500 lần kỳ vọng ban đầu (Ảnh: Dailymail).

Chủ nhân bức tranh được thừa kế tác phẩm có từ thế kỷ 17, mang tên “Chân dung một quý bà mặc áo khoác viền lông thú và đội mũ”, từ một người họ hàng ở Scotland.

Bà tin rằng bức tranh đã thuộc về gia đình hơn một thế kỷ và không bị bán đi để trang trải các khoản nợ cờ bạc của cụ cố, bởi nó không được đánh giá là có giá trị bằng những báu vật khác trong gia đình.

Không nhận ra giá trị của tác phẩm, bà đã treo bức tranh phía trên một cánh cửa ở hành lang phía sau ngôi nhà tại hạt Suffolk, Anh trong nhiều năm.

Khi chuẩn bị chuyển nhà, bà quyết định đem bức tranh bán đấu giá tại nhà đấu giá Reeman Dansie ở thành phố Colchester. Nhà đấu giá đưa ra mức giá ước tính trước phiên đấu giá từ 660 đến 924 USD.

Tuy nhiên, giới sưu tầm nhận định bức tranh không có chữ ký này là tác phẩm của một họa sĩ bậc thầy bí ẩn thời kỳ cũ, người có phong cách chịu ảnh hưởng sâu sắc từ danh họa Rembrandt.

Cuộc đấu giá kéo dài 25 phút với những màn trả giá liên tiếp, trước khi chiếc búa đấu giá gõ xuống ở mức 462.000 USD, tức cao gấp 500 lần mức giá ước tính ban đầu. Con số này đã khiến người sở hữu bức tranh bị "sốc" và bất ngờ.

Sau khi cộng các khoản phí, người mua ở London đã phải trả tổng cộng 577.500 USD cho tác phẩm nghệ thuật quý hiếm này.

Người bán, không muốn tiết lộ danh tính, vô cùng vui mừng trước kết quả đấu giá, bởi số tiền thu được sẽ giúp bà có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái hơn.

Jonathan Benson, đại diện nhà đấu giá Reeman Dansie, cho biết ông đã gọi điện cho khách hàng sau phiên đấu giá và thông báo rằng bức tranh đã được bán “khá tốt”.

Các chuyên gia phỏng đoán bức tranh là tác phẩm của một họa sĩ Hà Lan chỉ được biết đến với tên gọi Monogrammist IS hoặc Master IS, dựa trên chữ ký xuất hiện trong một số tác phẩm khác của họa sĩ này.

Chủ nhân bức tranh sống tại hạt Suffolk, xuất thân từ một gia đình ở Scotland và được thừa kế tác phẩm khoảng 25 năm trước. Bà tin rằng bức tranh có thể đã thuộc về gia đình từ đầu thế kỷ 20.

Ông Benson nói: “Khi được thừa kế, bức tranh chỉ được mô tả đơn giản là một bức chân dung sơn dầu trên gỗ. Nó được treo ở hành lang phía sau, phía trên một cánh cửa, hoàn toàn khuất tầm mắt và không được chú ý trong suốt 25 năm qua”.

Bức tranh được vẽ đẹp, nhưng thuộc một dòng tác phẩm khá kén người quan tâm. Chỉ có một số ít tác phẩm của Monogrammist IS từng xuất hiện tại các phiên đấu giá.

Ông Benson cho rằng việc họa sĩ này thậm chí còn chưa có danh tính rõ ràng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và sự bí ẩn của câu chuyện.