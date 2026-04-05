Ấn Độ phát tín hiệu có thể cùng Nga sản xuất "bóng ma bầu trời" Su-57

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: AFP).

Mặc dù Ấn Độ đang tiến gần tới việc hoàn tất hợp đồng mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp, đồng thời đẩy nhanh chương trình máy bay chiến đấu nội địa AMCA, nhưng có dấu hiệu cho thấy nước này vẫn mở cánh cửa đối với tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga.

Phát biểu với ANI News về tình trạng hợp tác giữa HAL và Nga liên quan đến Su-57, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng hàng đầu Ấn Độ HAL, Tiến sĩ D.K. Sunil, cho biết: “Phía Nga đã có các buổi trình bày với Không quân về năng lực của Su-57. Chúng tôi cũng đã có một đánh giá sơ bộ về năng lực các nhà máy của mình đối với thiết bị Nga. Một ủy ban phía Nga cũng đã nghiên cứu và cho rằng khoảng 50% cơ sở hiện có (của Ấn Độ) có thể được sử dụng để sản xuất loại máy bay này, nhưng vẫn cần thêm đầu tư mới".

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang chờ báo giá từ phía Nga về mức đầu tư. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với Không quân để xác định các con số cần thiết nhằm sản xuất máy bay và các mốc thời gian”.

Các cơ quan quốc phòng Nga đang tiến hành phân tích nội bộ nhằm xác định lượng vốn cần thiết để sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, với mục tiêu giảm chi phí, rút ngắn thời gian và tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có như dây chuyền sản xuất Su-30MKI.

Phát biểu của Chủ tịch HAL được đưa ra vài tháng sau khi có thông tin rằng phía Ấn Độ đang chờ báo cáo tổng chi phí phải chi nếu quyết định mua Su-57.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Thống chế Không quân A.P. Singh, đã thể hiện quan điểm thận trọng khi nói về đề xuất từ Nga tại một cuộc họp báo trước sự kiện của Không quân vào tháng 10/2025: “Đối với Su-57, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi phải cân nhắc mọi lựa chọn. Bộ Quốc phòng và Không quân Ấn Độ có quy trình rất chặt chẽ trong việc tiếp nhận bất kỳ hệ thống vũ khí nào, và quy trình đó sẽ được tuân thủ. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc phương án nào đáp ứng yêu cầu và phù hợp nhất với chúng tôi".

Theo các chuyên gia, việc sản xuất Su-57 trong nước có thể giúp thu hẹp tình trạng thiếu hụt phi đội của Không quân Ấn Độ và cung cấp một nền tảng tiêm kích tàng hình hoạt động trước nhiều năm so với khi AMCA đạt khả năng tác chiến đầy đủ.

Ngoài ra, việc tận dụng dây chuyền Su-30MKI hiện có sẽ giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo việc làm, phát triển chuỗi cung ứng và đảm bảo khả năng bảo trì độc lập lâu dài. Một số chuyên gia cho rằng chi phí sản xuất Su-57 sẽ thấp hơn đáng kể nhờ cơ sở hạ tầng sẵn có phục vụ dòng Su-30MKI.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào chi phí, trong khi phía Nga vẫn chưa đưa ra con số cụ thể. Phát biểu của lãnh đạo HAL cho thấy mọi thứ hiện vẫn đang ở giai đoạn thăm dò, và quyết định cuối cùng thuộc về Không quân cùng chính phủ Ấn Độ.

Nga lần đầu chính thức chào bán phiên bản Su-57E cho Ấn Độ tại triển lãm Aero Ấn Độ 2025, sau đó đưa ra một “gói thỏa thuận vàng” bao gồm cung cấp máy bay hoàn thiện, sản xuất Su-57 tại Ấn Độ và hỗ trợ phát triển AMCA.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport sau đó mở rộng đề xuất, cho biết sẽ tận dụng hạ tầng Su-30MKI hiện có để hỗ trợ sản xuất Su-57E tại Ấn Độ.

Phía Nga đã nghiên cứu mức chi phí đầu tư cần thiết để triển khai kế hoạch này, trong trường hợp Ấn Độ bật đèn xanh.

Tháng 11/2025, Moscow tiếp tục điều chỉnh đề xuất, bổ sung chuyển giao công nghệ, khả năng phát triển phiên bản 2 chỗ ngồi, và sản xuất theo giấy phép hoàn toàn tại Ấn Độ.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov khi đó cho biết: “Công việc đang được tiến hành tích cực trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nền tảng Su-57E, có thể được sử dụng để triển khai chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 của riêng Ấn Độ".