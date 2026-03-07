80 tiêm kích Israel không kích rung chuyển Iran

Israel không kích Tehran rạng sáng 7/3 (Ảnh: Aljazeera).

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hơn 80 máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thả 230 quả bom vào các mục tiêu trong đợt tấn công rạng sáng 7/3.

Một trong các mục tiêu là một cơ sở ngầm dùng để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo, nơi “hàng trăm binh sĩ của lực lượng vũ trang Iran hoạt động”. Cơ sở này được cho là có các boong-ke và sở chỉ huy quân sự của các thành phần trong chính quyền.

Ngoài ra, IDF cho biết họ cũng đã tấn công một kho lưu trữ tên lửa khác, bao gồm các boong-ke và cơ sở hạ tầng phóng tên lửa.

Một mục tiêu khác là Đại học Imam Hossein, học viện quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo Israel, cơ sở này được sử dụng như căn cứ khẩn cấp và khu tập kết lực lượng của IRGC, kể cả trong thời chiến.

Khi cuộc chiến bước sang giai đoạn mới, quân đội Israel cho biết họ đang tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trên khắp cả nước, đặc biệt là những nơi sản xuất tên lửa và bệ phóng.

Ngoài ra, trong làn sóng không kích rạng sáng nay, Israel cũng nhằm vào sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran.

Các đoạn video kịch tính cho thấy sân bay này bốc cháy dữ dội, song hiện chưa rõ mức độ thiệt hại.

Sân bay này mở cửa từ năm 1938 và nằm gần trung tâm của thành phố rộng lớn. Đây là sân bay thuộc sở hữu của chính phủ Iran và được xem là sân bay bận rộn nhất trong nước.

Từ năm 2004, phần lớn các chuyến bay quốc tế đã được chuyển sang sân bay Imam Khomeini, nằm bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, Mehrabad vẫn là trung tâm vận tải hàng không nội địa quan trọng.