50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông sẵn sàng cho bước tiếp theo với Iran

Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông (Ảnh: NYT).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đầu tuần này tuyên bố chiến dịch quân sự “Cuồng nộ” nhằm vào Iran đã kết thúc sau khi đạt các mục tiêu đề ra và hiện giờ Mỹ tập trung vào chiến dịch “Cuồng nộ kinh tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết nỗ lực chính là giúp các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, mặc dù ngay sau đó Tổng thống Donald Trump nói rằng nỗ lực này cũng đang tạm dừng.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt cuộc chiến và cung cấp lối đi an toàn cho các tàu qua eo biển nếu Iran “đồng ý đưa ra những gì đã được thỏa thuận”. Ông cũng cảnh báo: “Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, với cường độ lớn hơn”.

Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2, thường có khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ tại các căn cứ và trên tàu ở Trung Đông, bao gồm cả ở Ả rập Xê út, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Kuwait. Tuy nhiên, khi tình hình leo thang, con số này đã tăng lên hơn 50.000 người.

Con số chính xác rất khó xác định do thực tế là Iran đã trả đũa bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ, buộc quân đội phải di chuyển binh sĩ đến các căn cứ và địa điểm khác, bao gồm cả trong khu vực, châu Âu và thậm chí là quay về Mỹ.

Hải quân Mỹ vẫn đang thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các hoạt động vận tải đường biển ra vào các cảng của Iran, trong khi các bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump với Iran sẽ phụ thuộc vào phản hồi của Tehran với đề xuất hòa bình mới nhất.

Theo các nguồn tin, Iran dự kiến gửi phản hồi cho Mỹ thông qua Pakistan vào hôm nay 7/5.

Sư đoàn Không vận 82

Khoảng 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Không vận 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đang có mặt tại Trung Đông.

Các quan chức cho biết lực lượng này có thể được sử dụng trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, mặc dù họ sẽ cần thêm quân trên bộ để giữ đảo. Một chiến dịch như vậy sẽ đi kèm với rủi ro thương vong cho phía Mỹ.

Các chuyên gia quân sự cho biết, lực lượng này cũng có thể là một phần của nỗ lực kiểm soát một sân bay mặc dù vẫn chưa rõ Mỹ sẽ làm gì với một sân bay ở Iran sau đó. Việc nắm giữ một phần lãnh thổ như vậy ở một quốc gia có diện tích bằng khoảng 1/4 diện tích lục địa Mỹ, với hơn 90 triệu dân, sẽ là một thách thức lớn.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31

Sự xuất hiện của 2.500 binh sĩ Thủy quân lục chiến và 2.500 thủy thủ khác đã giúp duy trì số lượng quân nhân Mỹ tại khu vực ở mức trên 50.000 người. Mặc dù vẫn chưa rõ các binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 sẽ làm gì, các quan chức Mỹ cho biết họ cũng có thể là một phần của nỗ lực kiểm soát một hòn đảo hoặc lãnh thổ khác.

Lực lượng Đặc nhiệm

Vài trăm quân nhân thuộc lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã đến Trung Đông vào tháng 3 trong một đợt triển khai nhằm cung cấp cho ông Trump thêm các lựa chọn, hai quan chức quân sự Mỹ cho biết gần đây. Là các đơn vị bộ binh chuyên biệt, họ có thể được sử dụng trong một nhiệm vụ nhắm vào lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran tại cơ sở hạt nhân Isfahan.

Tàu USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, cùng với các đội tàu chiến hộ tống và hơn 10.000 thủy thủ và Thủy quân lục chiến, đang có mặt tại biển Ả Rập. Từ vị trí này, họ có thể tấn công Iran bằng tên lửa và máy bay chiến đấu xuất phát từ các tàu sân bay.

Tàu USS George H.W. Bush đã thay thế tàu USS Gerald Ford sau khi tàu Ford đã gặp phải một vụ hỏa hoạn tại khu vực giặt là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.