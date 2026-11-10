Theo báo Hill, con đường chạy đua vào Nhà Trắng của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trở nên gập ghềnh hơn, khi các nhân vật bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Ted Cruz nhanh chóng vạch ra kế hoạch hậu bầu cử giữa kỳ.

Ngoài ra, không thiếu những nhân vật nòng cốt của đảng Cộng hòa có thể tham gia vào cuộc đua này. Báo Hill đã liệt kê ra 5 ứng viên sáng giá trong số đó.

Phó Tổng thống Vance

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Phó Tổng thống Vance, 42 tuổi, vẫn có lợi thế lớn nhất để giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Ông Vance đã chứng tỏ là một người truyền tải thông điệp chính trị thành thạo. Ông từng chỉ trích ông Trump trước khi ra ứng cử vào Thượng viện ở Ohio và sau đó liên danh tranh cử với ông Trump năm 2024. Sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, ông Vance đã nhanh chóng đổ lỗi thất bại của đảng Cộng hòa là do cuộc chiến Iran.

"Lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến. Chính Tổng thống đã nói như vậy tối qua”, ông Vance viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội.

Ông Trump cho biết ông nghĩ tuyên bố của Phó Tổng thống Vance là "tốt" nhưng nhà lãnh đạo Mỹ né tránh các câu hỏi về việc liệu ông có ủng hộ ông Vance chạy đua vào Nhà Trắng năm 2028 hay không.

"Có thể bạn sẽ có rất nhiều người ra ứng cử. Có thể sẽ không ai ra ứng cử. Có thể ông ấy sẽ không ứng cử. Tôi không biết ai sẽ ra ứng cử", ông Trump nói.

Bản thân Phó Tổng thống Vance nói rằng ông chưa quyết định về việc ra ứng cử và cũng chưa thảo luận với Tổng thống Trump về chiến dịch năm 2028. Thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua có thể là lý do khiến ông còn do dự.

Ngoại trưởng Marco Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Marco Rubio được xem là ứng cử viên tổng thống tiềm năng nhất trong nội các của ông Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang xem xét từ chức để chuẩn bị cho một cuộc đua vào ghế tổng thống.

Ông Rubio, 55 tuổi, đã giành được ghế Thượng viện bang Florida vào năm 2010. Ông từng ra ứng cử, cạnh tranh với ông Trump để giành được đề cử của đảng Cộng hòa năm 2016.

Theo một khảo sát của Hill và Trường Đại học Emerson hồi tháng 8, ông Rubio sẽ thể hiện tốt hơn trong các cuộc đối đầu giả định cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 trước một ứng viên của đảng Dân chủ.

Giống ông Vance, ông Rubio từng chỉ trích ông Trump trước khi trở thành một đồng minh thân cận.

Ông Rubio chưa đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông phần lớn giữ khoảng cách với chiến dịch bầu cử giữa kỳ của ông Trump, mặc dù ở chặng nước rút ông đã được mời lên sân khấu và phát biểu khoảng 11 giây.

Hạ nghị sĩ Marlin Stutzman, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, cho biết ông đang dồn sự ủng hộ cho ông Rubio.

Tim Chapman, chủ tịch tổ chức Advancing American Freedom của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, nhận định: "Một điều mà ông Rubio có lợi thế là khả năng xây dựng liên minh”.

Thống đốc Florida Ron DeSantis

Thống đốc Florida Ron DeSantis (Ảnh: Getty).

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã xuất hiện rất nhiều trước công chúng kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ, mặc dù bản thân ông không có tên trên phiếu bầu. Ông gọi kết quả bầu cử giữa kỳ là một "biến cố nghiêm trọng" đối với đảng Cộng hòa.

Ông DeSantis từng đối đầu với ông Trump để giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024 và là cử viên sáng giá từ sớm trước khi ông Trump củng cố được sự ủng hộ trong đảng.

Vị thống đốc 48 tuổi này trông như một người chiến thắng hiếm hoi của đảng Cộng hòa sau bầu cử giữa kỳ, khi bang Florida vẫn duy trì trạng thái màu đỏ (nghiêng về Cộng hòa) trong khi các bang khác như Texas và Kansas đã chuyển sang màu xanh (nghiêng về Dân chủ).

Thượng nghị sĩ Ted Cruz

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Ảnh: Reuters).

Ông Ted Cruz là thượng nghị sĩ có khả năng cao nhất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, nhưng không phải người duy nhất. Phó Tổng thống Vance tháng trước nói rằng ông Cruz “rõ ràng” sẽ ra ứng cử tổng thống.

Ông Cruz từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2016 trước khi quay sang ủng hộ đương kim Tổng thống trong những năm sau đó.

Ông gọi thất bại của đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ vừa qua giống như "trận sóng thần màu xanh".

Cựu Thống đốc Virginia Glenn Youngkin

Cựu Thống đốc Virginia Glenn Youngkin (Ảnh: Getty).

Cựu Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin, 59 tuổi, nằm trong số ít các thống đốc và cựu thống đốc có thể nhìn thấy một con đường ôn hòa hơn tới chiếc ghế tổng thống.

Ông Youngkin giữ chức vụ thống đốc Virginia từ năm 2022. Trong thời gian tại nhiệm, nhà đầu tư triệu phú này đã tập trung vào cải cách giáo dục, quyền của cha mẹ và phát triển kinh tế. Ông cũng đã phủ quyết một đạo luật vào năm 2025 nhằm áp đặt nhiều quy định hơn đối với các trung tâm dữ liệu.

Ông né tránh các câu hỏi về tương lai chính trị của mình nhưng từng khen ngợi ông Vance vào đầu năm nay, nói rằng ông ấy sẽ là một "ứng cử viên tuyệt vời”.