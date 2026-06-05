49 người thiệt mạng vì khát nước trên sa mạc Sahara

Một chiếc xe chở khách giữa Assamaka và Arlit, phía nam biên giới Algeria-Niger, vào năm 2022 (Ảnh minh họa: AFP).

49 người thiệt mạng vì khát nước tại một khu vực hẻo lánh của sa mạc Sahara ở Niger sau khi chiếc xe tải chở họ bị hỏng, chính quyền địa phương cho biết hôm 4/6.

Những người thiệt mạng nằm trong một nhóm đang trở về từ Mali để tham dự một lễ hội Hồi giáo thì bị hết nước giữa đường, theo thông báo của chính quyền vùng Agadez đăng trên Facebook.

Theo thông báo, 49 người đã “chết vì khát tại một khu vực hẻo lánh cách Assamaka hơn 80km về phía tây”. Assamaka là một trong những cửa khẩu chính giữa Niger và Algeria, đồng thời nằm gần biên giới Mali.

“Không còn nước uống và không thể sửa chữa phương tiện dù tài xế, các phụ xe và hành khách đã nỗ lực hết sức, những người trên xe đã bị mắc kẹt giữa một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực cao và hoàn toàn không có điểm tiếp tế khiến việc sinh tồn trở nên vô cùng khó khăn”, chính quyền Agadez cho hay.

Thông báo cho biết các nạn nhân sau đó đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.

Tuy nhiên, có 2 người đã sống sót khi đi bộ hơn 50km tới một nguồn nước gần đó, rồi tiếp tục di chuyển đến Assamaka để báo tin cho nhà chức trách.

Khu vực sa mạc này từ lâu là tuyến đường trung chuyển của người di cư từ các nước châu Phi tìm cách tới châu Âu. Nhiều người đã thiệt mạng vì khát nước hoặc đói giữa vùng cát nóng bỏng này.