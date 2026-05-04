2 vấn đề then chốt không được đưa vào đề xuất hòa bình của Iran

Một phụ nữ đi qua tấm biển có hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên một tòa nhà ở thủ đô Tehran (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Fars, các đề xuất của Iran, được chuyển giao cho Mỹ thông qua bên trung gian hòa giải, không bao gồm việc tạm dừng làm giàu uranium trong 15 năm tại Iran hoặc mở cửa eo biển Hormuz trước khi hai bên đạt được thỏa thuận.

"Đề xuất phản hồi của Iran không bao gồm việc áp dụng lệnh tạm dừng làm giàu uranium trong 15 năm, hoặc việc mở cửa eo biển Hormuz trước khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng”, Fars đưa tin.

Fars cũng cho biết, Iran đã đệ trình kế hoạch 14 điểm của nước này để đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ.

Truyền thông Iran cho biết đề xuất 14 điểm của Tehran bao gồm việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm Li Băng, và thiết lập một cơ chế kiểm soát mới cho eo biển Hormuz.

Iran ngày 3/5 tuyên bố đã nhận được phản hồi từ Mỹ về đề nghị đàm phán hòa bình mới nhất, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ bác bỏ đề xuất của Iran vì “họ chưa trả một cái giá đủ lớn”.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Washington đã chuyển phản hồi về đề xuất 14 điểm của Iran thông qua Pakistan, và Tehran đang xem xét.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi không tiến hành đàm phán hạt nhân”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.

Tuyên bố trên dường như ám chỉ đề xuất của Iran về việc gác lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân cho đến khi xung đột kết thúc và hai bên đồng ý dỡ bỏ các lệnh phong tỏa Vùng Vịnh.

Ngày 2/5, Tổng thống Trump nói rằng ông vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng nội dung chính xác của đề xuất hòa bình từ Iran, nhưng có khả năng sẽ bác bỏ đề xuất này.

Iran đã đệ trình đề xuất mới nhất của nước này vào ngày 30/4. Một quan chức cấp cao của Iran đã xác nhận vào ngày 2/5 rằng Tehran dự định chấm dứt xung đột và giải quyết vấn đề bế tắc tại eo biển Hormuz trước, còn việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được gác lại cho giai đoạn đàm phán sau.

Đề xuất trì hoãn các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân đến giai đoạn sau dường như mâu thuẫn với yêu cầu của Washington rằng, Iran phải chấp nhận những hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của nước này trước khi xung đột kết thúc.

Washington muốn Tehran từ bỏ kho dự trữ hơn 400kg uranium được làm giàu cao, mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Trong khi đó, Iran nói rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ mang mục đích hòa bình, mặc dù Tehran sẵn sàng thảo luận về một số hạn chế để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran tin rằng đề xuất mới nhất về việc hoãn đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau là một sự thay đổi đáng kể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Vùng Vịnh, ngoại trừ hàng hóa của chính nước này, trong hơn 2 tháng. Vào tháng 4, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Tổng thống Trump ngày 3/5 tuyên bố Mỹ sẽ mở “Chiến dịch Tự do” hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Iran cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ đã gia hạn trước đó.