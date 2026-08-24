1.000 người Nhật Bản kéo tòa tháp lâu đài nặng 400 tấn di chuyển

Tòa lâu đài được người dân Nhật Bản kéo về vị trí ban đầu trong hoạt động trải nghiệm do địa phương tiến hành (Ảnh: Kyodo).

Khoảng 1.000 người đã kéo tòa tháp chính nặng khoảng 400 tấn của một lâu đài truyền thống tại tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản, vào ngày 23/8. Nỗ lực này đã đưa công trình tiến thêm 109cm về vị trí ban đầu, 11 năm sau khi nó được di dời. Vào năm 2015, người dân cũng tham gia vào hoạt động trải nghiệm nhằm kéo tòa tháp di chuyển.

Tòa tháp chính của lâu đài Hirosaki, một di tích lịch sử cấp quốc gia tại thành phố cùng tên, đã di dời vào năm 2015 để đội ngũ kỹ thuật sửa chữa những bức tường đá chống đỡ cho công trình.

Dự kiến đến cuối năm 2026, chính quyền sẽ đưa tòa tháp sẽ trở lại vị trí ban đầu, nơi cách hiện tại khoảng 78m. Sự kiện kéo lâu đài di chuyển là hoạt động trải nghiệm cho người dân mà thành phố tổ chức.

Trong sự kiện kéo tòa tháp, khoảng 1.000 người được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm đã chia thành các nhóm, dùng dây thừng kéo một chiếc xe chuyên dụng chở theo tòa tháp.

Tổng cộng có 4.000 người dự kiến sẽ tham gia các sự kiện tương tự trong 2 ngày 29 và 30/8, với mục tiêu đưa tòa tháp lâu đài tiến thêm khoảng 5m.

“Tôi đã kéo nó cách đây 11 năm (đưa tòa tháp rời khỏi vị trí ban đầu để sửa chữa). Tôi rất xúc động khi có thể một lần nữa tham gia vào việc này”, Mei Umetsu, một nữ sinh trung học 16 tuổi, nói với Kyodo.