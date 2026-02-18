Hình tượng ngựa trên đỉnh đồng triều Nguyễn

Hình tượng ngựa trên Anh đỉnh

Vương triều Nguyễn (1802-1945), triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, tồn tại suốt 143 năm, để lại khối di sản văn hóa, lịch sử đồ sộ. Đến nay, Huế là địa phương duy nhất trong cả nước sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới và khu vực.

Một trong những di sản tiêu biểu nhất là Cửu đỉnh, được xem như bộ “bách khoa thư bằng hình ảnh” về đất nước Việt Nam thống nhất. Bộ hiện vật được vua Minh Mạng cho đúc năm 1835, đặt tại sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế từ khi ra đời cho đến nay.

Hình tượng ngựa được khắc trên Anh đỉnh, đặt tại sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, tác giả cuốn “Huế - Triều Nguyễn: Một cái nhìn”, vua Minh Mạng dựa theo một truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, cho đúc Cửu đỉnh để thể hiện sự thành công, thống nhất của triều Nguyễn. Tác giả lý giải, trong quan niệm xưa, số 9 là con số dương hoàn mỹ, tượng trưng cho sức mạnh vương quyền, nên nhà vua cho đúc chín đỉnh đồng đặt tại sân Thế Miếu.

Sau khi đúc xong, ông cho đặt cái to nhất là Cao đỉnh ở chính giữa, đối diện án thờ vua Gia Long (Thế tổ Cao hoàng đế). Sau này, có thêm tên 6 đỉnh đồng được đặt miếu hiệu cho các vị vua triều Nguyễn. Bởi theo điển lệ triều đình, chỉ những hoàng đế băng hà khi còn tại vị mới được dâng miếu hiệu và thụy hiệu.

Anh đỉnh (thứ 3 từ ngoài vào) nằm đối diện với án thờ vua Tự Đức ở trong Thế Miếu (Ảnh: Vi Thảo).

Trên các đỉnh đồng, vua Minh Mạng cho khắc 162 hình ảnh, mỗi cái 18 hình, hàm chứa những tư tưởng, triết lý nhân văn sâu sắc, trong đó, có tới 90 hình ảnh về các loài động vật, thực vật đặc trưng của đất nước Việt Nam.

Theo nhà nghiên cứu Dương Phước Thu, tác giả cuốn “Đất nước Việt Nam qua Cửu đỉnh Huế”, các hình ảnh ở mỗi đỉnh được bố cục thành ba tầng: trên - giữa - dưới, tương ứng với hình quẻ Càn. Tầng cao nhất khắc các hình ảnh liên quan đến không gian trên mặt đất; tầng dưới thể hiện vũ khí, xe thuyền, các loài bò sát, cá; tầng giữa khắc sông, núi, biển, tượng trưng cho thiên văn - địa lý. Sự sắp xếp này thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa trời - đất, giữa siêu nhiên - trần thế.

Các hình ảnh đều mang đậm bản sắc dân tộc, phản ánh đặc trưng văn hóa dân gian của cả ba miền đất nước. Đáng chú ý, trên Anh đỉnh, hiện đặt đối diện án thờ vua Tự Đức, vị hoàng đế trị vì lâu nhất triều Nguyễn (1847-1883), có khắc hình tượng ngựa, con giáp thứ 7 trong 12 con giáp theo quan niệm phương Đông. Ngựa được chạm khắc trong tư thế đứng, dáng thanh, chân thon, đầu hơi ngẩng, không mang yên cương cầu kỳ. Không gian xung quanh là mặt đất, cỏ cây và khoảng mở khoáng đạt.

Hình tượng ngựa được khắc ở tầng dưới của chiếc đỉnh đồng (Ảnh: Vi Thảo).

Trong nhiều nền văn hóa, ngựa thường gắn với chiến tranh, tốc độ và uy lực. Tuy nhiên, hình tượng ngựa trên Anh đỉnh không phi nước đại hay xông pha trận mạc, mà đứng vững vàng, trầm lắng. Điều đó phản ánh quan niệm trị quốc của triều Nguyễn, đặc biệt dưới thời Minh Mạng: đề cao trật tự, kỷ cương và sự ổn định xã hội.

Trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, ngựa còn tượng trưng cho những giá trị đạo đức như trung thành, nhẫn nại và tận tụy, những phẩm chất phù hợp với lý tưởng Nho giáo mà triều Nguyễn lấy làm nền tảng tư tưởng.

Ở tầng nghĩa rộng hơn, hình tượng ngựa trên Cửu đỉnh còn biểu trưng cho sự vận động và phát triển. Ngày nay, Cửu đỉnh đã được công nhận là bảo vật quốc gia; 162 hình đúc nổi trên cổ vật này cũng được UNESCO ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới, trở thành điểm nhấn quan trọng trong quần thể di tích Cố đô Huế.

Du khách tham quan Thế Miếu bên trong Hoàng thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Lý giải về hình ảnh ngựa xuất hiện trên bảo vật, Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn cho rằng đó là sự sắp xếp tình cờ, không theo trật tự nào. Theo ông, hình ảnh ở các đỉnh đồng được bố trí thành 3 vành cao thấp quanh thân, nằm trong 5 nhóm khác nhau về thiên tượng, núi, sông lớn, các loài cây, loài động vật và những thành tựu về thủ công nghệ của nhà Nguyễn.

“Điều thú vị, tất cả những hình ảnh được khắc trên chín đỉnh đồng đều được miêu tả lại một cách chi tiết trong bộ Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn”, nhà nghiên cứu cho biết.

Hình tượng ngựa trong đời sống văn hóa, nghệ thuật Huế

Theo các tài liệu lịch sử, năm 1826, triều Nguyễn cho lập Viện Thượng Tứ trong Kinh thành Huế để nuôi dưỡng và huấn luyện ngựa. Ngựa chủ yếu được sử dụng cho việc vận tải, truyền phát thư tín, công văn, cũng như trong các nghi lễ quan trọng như tế đàn Xã Tắc, đàn Nam Giao.

Từ đời sống thực tiễn, hình tượng ngựa dần đi vào văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng xứ Huế. Theo Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, hình tượng ngựa được sử dụng phổ biến trong kiến trúc và trang trí cung đình, chỉ đứng sau hình tượng rồng.

Hình tượng ngựa, voi và quan lại tại sân bái đình bên trong lăng mộ vua Tự Đức (Ảnh: Vi Thảo).

Ngựa xuất hiện trong 6 khu lăng của các vua triều Nguyễn. Tại lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Khải Định, ngựa được tạc bằng đá thanh; trong lăng Tự Đức, ngựa làm bằng vôi vữa; còn ở lăng Đồng Khánh, ngựa được đúc bằng xi măng. Tùy thời thế mà ngựa trong các lăng vua cũng khác nhau về chất liệu, kích thước và hình dáng, thần thái.

Riêng tại điện Khải Thành (lăng Khải Định), hình tượng ngựa được đắp bằng sành sứ và thủy tinh, trang trí các ô hộc nơi tiền điện. Hình ảnh ngựa cũng xuất hiện trong thơ ngự chế của vua Thiệu Trị, trên bộ đồ trà ký kiểu triều Tự Đức.

Tại Huế, hình tượng long mã - con ngựa hóa rồng, biểu trưng cho sự thông thái, điềm lành và vượng khí, được sử dụng rộng rãi trong cung điện, lăng tẩm và đình chùa.

Hình tượng long mã trên bức bình phong tại di tích Tam Tòa, Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, long mã là hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp giữa rồng, lân và ngựa. Đây là linh vật có sừng, bờm của rồng, mình của con hươu xạ, đuôi bò, trán sói, thân có vảy của kỳ lân, chân, móng của ngựa.

Tại Huế, long mã xuất hiện nhiều nhất trên các bức bình phong, tiêu biểu là ở bức bình phong dựng năm 1896 tại Trường Quốc Học Huế, ngôi trường danh tiếng trong lịch sử giáo dục triều Nguyễn và là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Huế.

Hình long mã trên bức bình phong dựng năm 1896 tại Trường Quốc Học Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, từ xa xưa, người dân Huế còn làm ngựa bằng giấy để cúng tế trời đất, thần linh. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, hình tượng ngựa vẫn bền bỉ hiện diện trong dòng chảy văn hóa Huế, từ vẻ uy nghi nơi lăng tẩm hoàng gia đến nét bình dị trong đời sống tín ngưỡng dân gian, trở thành cầu nối giữa quá khứ vàng son và đời sống tinh thần phong phú của người dân cố đô hôm nay.