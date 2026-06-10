Vượt rừng sâu đến với công trình xây dựng điểm trường Dân trí nơi vùng biên

Gian nan hàng giờ vượt núi vào bản vùng biên

Ngày 9/6, từ trung tâm xã Bắc Lý, đoàn công tác báo Dân trí do nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập, dẫn đầu hành trình vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý. Cùng đi có các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, cán bộ UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Lý...

Tuyến đường từ xã Bắc Lý vào bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) hiện là lối đi duy nhất sau khi tuyến đường cũ bị lũ cuốn trôi trong trận lũ lịch sử năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trên bản đồ, khoảng cách từ Bắc Lý vào Cha Nga khoảng 30km. Đây là một trong những cung đường gian nan bậc nhất vùng biên phía Tây Nghệ An.

Sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, tuyến đường từ trung tâm xã Mỹ Lý vào Cha Nga bị nước lũ và sạt lở tàn phá nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, giao thông chia cắt nhiều tháng liền. Hiện nay, muốn vào được bản, người dân phải đi vòng qua xã Bắc Lý theo tuyến đường mới mở xuyên rừng.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trực tiếp kiểm tra công trình phòng học đang được xây dựng tại bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phương tiện duy nhất có thể tiếp cận bản là xe máy. Những chiếc xe liên tục leo dốc rồi lại đổ đèo, nơi các triền núi gần như dựng đứng. Nhiều đoạn dốc quá cao, người ngồi phía sau phải xuống đi bộ. Một bên là vách núi, bên kia là vực sâu khiến hành trình càng thêm hiểm trở.

Giữa cái nắng gay gắt của miền Tây Nghệ An, đoàn công tác nhiều lần phải dừng nghỉ dọc đường trước khi tiếp tục vượt núi. Sau hơn 2 giờ di chuyển, bản Cha Nga hiện ra giữa thung lũng nhỏ nằm bên dòng Nậm Nơn. Phía bên kia dòng sông là nước bạn Lào với những dãy núi xanh thẳm nối tiếp nhau.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao đổi với ông Hoàng Đăng Kiều, chủ thầu thi công công trình phòng học tại bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giữa màu xanh của đại ngàn biên giới, công trình phòng học Dân trí đang dần hiện lên. Chỉ khi trực tiếp đặt chân tới nơi đây mới cảm nhận hết những khó khăn mà đội ngũ thi công đã trải qua trong suốt nhiều tháng qua. Từng bao xi măng, viên gạch, thanh sắt thép xuất hiện giữa vùng đất này đều phải vượt qua hàng chục cây số đường rừng hiểm trở.

Những người bám bản dựng trường cho trẻ em Cha Nga

Tại công trường, tiếng máy cắt sắt, trộn bê tông vang lên giữa không gian yên tĩnh của núi rừng. Dưới cái nắng bỏng rát nơi vùng biên, những người thợ với làn da sạm nắng vẫn miệt mài làm việc. Người buộc thép, người cắt thép, người hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ trước năm học mới.

Ông Bùi Hữu Thủy cắt, gia công vật liệu phục vụ thi công công trình phòng học ở Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đi kiểm tra từng hạng mục công trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị thi công trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, công trình hai phòng học tại bản Cha Nga không đơn thuần là một dự án xây dựng mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc cả nước dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới đặc biệt khó khăn của xã Mỹ Lý.

"Chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu vào đây đã là một kỳ tích. Điều kiện thi công vô cùng khắc nghiệt nhưng anh em vẫn bám trụ, nỗ lực để hoàn thành công việc, đó là điều rất đáng trân trọng", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Đoàn công tác lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm tại điểm trường bản Cha Nga sau chuyến kiểm tra công trình phòng học Dân trí (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong chuyến công tác, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cũng dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi người dân địa phương. Thay mặt báo Dân trí, ông cảm ơn bà con bản Cha Nga đã luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị thi công trong suốt thời gian qua, từ tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân đến giúp vận chuyển vật liệu và bảo vệ công trình.

Ông bày tỏ mong muốn, người dân tiếp tục sát cánh cùng nhà thầu để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trước năm học mới. Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, sự đồng hành của người dân địa phương đã trở thành nguồn động viên lớn đối với những người đang ngày đêm dựng xây ngôi trường mới.

Theo ông Hoàng Đăng Kiều, điều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện dự án là việc vận chuyển vật liệu. Sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, tuyến đường từ bản Xốp Dương vào Cha Nga bị dòng Nậm Nơn tàn phá nặng nề. Nhiều đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, chia cắt bản làng trong nhiều tháng.

Những tấm xốp chống nóng được vận chuyển vào bản Cha Nga phục vụ thi công công trình phòng học Dân trí (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cuối năm 2025, bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tuyến đường mới từ bản Xám Thang (xã Bắc Lý) vào Cha Nga dài hơn 6km được mở. Con đường ấy được xem như một kỳ tích giữa đại ngàn, mở lối không chỉ cho người dân địa phương mà lực lượng chức năng và những chuyến xe vật liệu vào bản.

Tuy nhiên, theo ông Kiều, mỗi chuyến xe vào Cha Nga đến nay vẫn là một cuộc đánh cược. "Nếu trước đây chi phí vận chuyển mỗi chuyến vật liệu vào bản khoảng 4 triệu đồng thì hiện nay đã tăng lên khoảng 10 triệu đồng. Trời nắng còn có thể cố gắng đi được, chứ gặp mưa gần như bất lực. Nhiều tài xế nhìn tuyến đường đã lắc đầu từ chối. Muốn vận chuyển được phải thuê những phương tiện chuyên dụng, xe có độ an toàn cao mới đủ khả năng vượt dốc", ông Kiều cho biết.

Công nhân vận chuyển thiết bị vệ sinh để lắp đặt tại công trình phòng học ở bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Có những thời điểm xe chở vật liệu mắc kẹt giữa đường vì không thể vượt qua các đoạn dốc trơn trượt. Khi đó, công nhân phải huy động thêm nhân lực, người dân trong bản để hỗ trợ vận chuyển. Không chỉ đối mặt với chi phí tăng cao, điều khiến những người thường xuyên vào Cha Nga lo ngại nhất chính là thời tiết thất thường nơi vùng biên.

"Vào Cha Nga gần như phải tranh thủ đi từ sáng sớm. Thông thường đến khoảng 11h hoặc giữa trưa là phải tìm cách ra khỏi bản vì thời tiết thay đổi rất nhanh, mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào", ông Kiều kể.

Theo chủ thầu, chỉ cần một trận mưa lớn xuất hiện, tuyến đường đất xuyên rừng lập tức trở nên trơn trượt, nhiều đoạn xe máy không thể di chuyển.

"Nhiều lần, anh em đang ở trong bản trời bất ngờ đổ mưa. Lúc đó không còn cách nào khác là phải đi bộ cả chục cây số qua những đoạn đường lầy lội mới có thể tiếp cận được vị trí để gửi xe hoặc tiếp tục hành trình. Nếu không kịp ra trước khi mưa xuống, đành phải nghỉ lại qua đêm trong bản, chờ hôm sau thời tiết thuận lợi mới có thể trở về", ông Kiều nói.

Hai phòng học tại bản Cha Nga đang dần hoàn thiện sau nhiều tháng thi công giữa điều kiện đặc biệt khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Kiều, thời điểm lập dự toán công trình, đơn vị thi công không thể lường trước những khó khăn phát sinh sau trận lũ lịch sử năm 2025. Hiện nay, chi phí vận chuyển vật liệu đã tăng lên rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Tuy vậy, đơn vị thi công vẫn nỗ lực duy trì tiến độ với mong muốn sớm hoàn thành công trình để kịp bàn giao cho địa phương.

"Khi nhận thực hiện công trình này, tôi xác định đây là công trình thiện nguyện. Chúng tôi làm không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì mong muốn trẻ em nơi đây có được ngôi trường tốt hơn. Khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng hoàn thành", ông Kiều chia sẻ.

Bản Cha Nga bên dòng Nậm Nơn, nơi sinh sống của hàng chục hộ dân vùng biên giới (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều tháng nay, tổ thợ gần như ăn ở tại công trường để tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công. Giữa vùng biên heo hút, cuộc sống còn thiếu thốn, không sóng điện thoại, điện lưới, nước sinh hoạt khan hiếm, chủ yếu lấy nước từ khe suối. Những nhu yếu phẩm đơn giản nhất cũng phải vận chuyển từ bên ngoài vào.

"Cha Nga thiếu nhiều thứ lắm nhưng anh em xác định đã lên đây phải làm bằng được công trình này. Mỗi lần nhìn thấy lũ trẻ chạy quanh công trường, ai cũng có thêm động lực để cố gắng", tâm sự của ông Bùi Hữu Thủy, người trực tiếp chỉ huy tổ thợ thi công.

Giữa đại ngàn mênh mông, ngôi trường mới đang từng ngày thành hình. Ít ai biết rằng, phía sau những bức tường kiên cố ấy là hành trình vượt núi, băng rừng của biết bao con người, là những chuyến xe vật liệu đánh đổi bằng mồ hôi, sự bền bỉ và quyết tâm không lùi bước trước khó khăn.