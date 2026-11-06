Chỉ mới hơn 7 tháng phát bệnh, chị Phạm Thị Hoa (36 tuổi, trú thôn Đại An, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) tiều tụy thấy rõ, mái tóc đen dài ngày nào đã rụng hết sau những đợt hóa trị ung thư.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn, cuộc sống của chị Hoa vốn đã gặp nhiều chật vật. Hơn 15 năm trước, chị kết hôn với anh Võ Quốc Vũ (SN 1986). Vợ chồng chị có 3 người con trai, lần lượt là 14 tuổi, 10 tuổi và hơn 1 tuổi.

Vợ chồng chị Phạm Thị Hoa đang chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ già hơn 70 tuổi (Ảnh: Bình An).

Cuộc sống đang bình lặng, biến cố ập đến vào tháng 3, chị Hoa bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau quai hàm và nổi hạch ở cổ. Nghĩ bệnh không nghiêm trọng, chị chỉ mua thuốc uống. Vài tháng sau, tình trạng ngày càng nặng, khi đến bệnh viện thăm khám, chị suy sụp với kết quả bị ung thư hạch giai đoạn 3, đã di căn.

“Bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được 2-3 năm nữa, nhưng nếu điều trị tốt có thể sống lâu hơn. Tôi vẫn luôn khao khát được sống từng ngày, chỉ mong nhìn các con khôn lớn, trưởng thành như bao người”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa cho biết đã trải qua 6 đợt hóa trị nhưng khối u vẫn còn nên phải tiếp tục truyền hóa chất. Hiện nay, sau khi trừ các khoản được Bảo hiểm y tế hỗ trợ, mỗi tháng chị Hoa cũng tốn gần 10 triệu đồng các chi phí, chưa kể những khoản phát sinh.

Cha chồng chị Hoa cũng mới mất năm ngoái do ung thư đại tràng (Ảnh: Bình An).

Chồng chị Hoa là lao động chính, tiền lương công nhân mỗi tháng hơn 7 triệu đồng nhưng phải lo chi phí sinh hoạt gia đình, học hành cho các con và tiền viện phí cho vợ. Tháng trước anh vừa mổ sỏi thận, mắc thêm bệnh viêm gan nên sức khỏe giảm sút hẳn, cần đi tái khám thường xuyên.

“Gia đình không có khoản tiết kiệm nào nên mỗi lần đi bệnh viện phải vay mượn khắp nơi, rồi dành dụm trả dần. Sức khỏe chồng tôi ngày một suy giảm, không biết ngày tháng sắp tới gia đình phải xoay xở thế nào”, chị Hoa buồn bã nói.

Gia đình chồng chị Hoa vốn rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng trẻ phải chắt chiu từng đồng để lo cuộc sống. Tuy nhiên, gia đình vừa thoát nghèo chị lại mắc bệnh nặng. Căn nhà cấp 4 mới được xây bằng tiền vay ngân hàng, còn nợ 50 triệu đồng chưa trả xong.

Chị Hoa mong được sống để nhìn 3 con khôn lớn, trưởng thành (Ảnh: Bình An).

Không chỉ lo chữa bệnh, vợ chồng chị Hoa còn phải chăm sóc mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Bà Nguyễn Thị Hòa bị đau thần kinh tọa, việc đi lại cần có người giúp đỡ.

Bà Hòa có 3 người con, trong đó 2 con gái đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn, không hỗ trợ được nhiều. Năm 2025, chồng bà qua đời vì ung thư đại tràng.

“Đêm nào tôi cũng khóc vì thương con, thương cháu nhưng bất lực, chẳng biết làm gì. Tôi cầu mong các nhà hảo tâm thương tình, cứu giúp gia đình chúng tôi. Tôi xin đội ơn!”, bà Hòa nói.

Ông Nguyễn Hội, Trưởng thôn Đại An cho biết, vợ chồng chị Hoa là những người làm ăn lương thiện, cuộc sống chỉ đủ trang trải việc nuôi dạy 3 con nhỏ. Gia đình mới thoát nghèo, chị Hoa lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống càng thêm khốn khó.

Theo ông Hội, địa phương cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, những hỗ trợ này không thấm vào đâu so với khó khăn mà gia đình đang phải đối mặt.

Ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phạm Thị Hoa. Thông qua báo Dân trí, lãnh đạo xã Phú Ninh mong muốn bạn đọc quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ để gia đình chị có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh.