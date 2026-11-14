Sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái

Niềm vui ấy đến với vợ chồng chị Lê Thị Thu Thanh (36 tuổi) và anh Lê Văn Đê (46 tuổi), trú tại thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, sau khi nhận được sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc báo Dân trí.

Gia đình chị Thanh từng được báo Dân trí nhắc đến qua bài viết "Cha nghèo phát hiện suy thận khi đang 'gánh' 2 con bị bệnh tim, bại não". Câu chuyện về những đứa trẻ mang bệnh, người cha mắc suy thận và cuộc sống chật vật của gia đình nghèo trong căn nhà xập xệ đã chạm đến tình cảm của nhiều bạn đọc.

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chị Lê Thị Thu Thanh ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ gia đình chị Thanh số tiền hơn 222 triệu đồng. Có được khoản tiền lớn, vợ chồng chị Thanh quyết định xây dựng căn nhà mới, vun đắp ước mơ mà bao năm qua họ chưa dám nghĩ tới.

Chiều 13/11, báo Dân trí phối hợp với chính quyền xã Ninh Châu và gia đình chị Thanh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, với niềm vui hiện rõ trên gương mặt vợ chồng chị Thanh và những người tham dự.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Thanh.

Ông Nhì cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình chị Thanh trong quá trình thi công, để căn nhà sớm hoàn thành, kịp đón Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

"Đây là hoàn cảnh thứ 6 tại địa phương nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc Dân trí. Những sự giúp đỡ ấy đã làm thay đổi cuộc sống của những phận đời cơ cực, giúp họ có điều kiện vươn lên. Tôi mong báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn", ông Nhì bày tỏ.

Hiện thực hóa ước mơ cả cuộc đời của vợ chồng nghèo

Hòa trong niềm vui xây dựng nhà mới, vợ chồng chị Thanh không giấu được sự xúc động. Với họ, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là ước mơ đã ấp ủ suốt nhiều năm.

Chị Thanh cho biết gia đình sống ở vùng trũng thấp, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước thường tràn vào nhà. Căn nhà hiện tại do bố mẹ để lại, trải qua hàng chục năm đã xuống cấp, ẩm thấp, tường nứt nẻ.

"Nếu không có số tiền lớn mà bạn đọc Dân trí ủng hộ, vợ chồng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc làm nhà. Đây là ước mơ cả đời của vợ chồng tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Tôi vui và xúc động lắm", chị Thanh nói.

Vợ chồng chị Thanh, anh Đê được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 222 triệu đồng (Ảnh: Nhật Anh).

Chị Thanh quê ở tỉnh Hưng Yên. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị sớm rời quê, vào tỉnh Bình Phước (nay thuộc thành phố Đồng Nai) tìm việc làm thuê. Năm 2008, chị gặp anh Đê. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người nên duyên vợ chồng.

Năm 2010, con trai đầu lòng Lê Văn Đức Phúc chào đời. Niềm hạnh phúc được làm cha mẹ chưa kéo dài bao lâu thì vợ chồng chị Thanh bàng hoàng khi biết con mắc bệnh bại não. Từ đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gắn với những tháng ngày chăm sóc con, đưa đón đi khám và chạy chữa bệnh tật.

Cũng trong thời gian này, bố anh Đê ở quê nhà bị tai biến nặng, phải nằm liệt một chỗ, người em trai lại mắc bệnh ung thư. Trước tình cảnh người thân cần được chăm sóc, vợ chồng chị Thanh đành đưa con trở về Quảng Trị sinh sống.

Năm 2014, sau thời gian chống chọi với bệnh tật, em trai anh Đê qua đời. Người bố bị tai biến tiếp tục nằm liệt một chỗ và mất vào năm 2020.

Vợ chồng chị Thanh đều đau ốm, sức khỏe yếu, con trai đầu bị bại não, nằm một chỗ (Ảnh: Nhật Anh).

Anh Đê không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy, mới đây còn phát hiện bị suy thận cấp. Còn chị Thanh sức khỏe yếu, thân hình gầy gò. Vợ chồng chị có 4 người con, ngoài con trai đầu nằm một chỗ, cháu út là Lê Quốc Hoàng (7 tuổi) bị hở van tim 3 lá.

Giữa những lo toan ấy, căn nhà cũ vẫn là nơi cả gia đình nương náu qua bao mùa mưa nắng. Giờ đây, nhờ sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, ước mơ về một mái nhà vững chãi của vợ chồng chị Thanh đang dần trở thành hiện thực.