Vợ chồng gặp nạn trong căn nhà bị cháy, 2 con bơ vơ: Người mẹ đã tử vong

Ngày 22/3, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, chị Ngô Thị Định Trinh (32 tuổi) đã tử vong; còn anh Nguyễn Văn Tấn (35 tuổi, chồng chị Trinh) vẫn đang nguy kịch, tiên lượng xấu.

Chị Trinh ra đi, để lại 2 con nhỏ là Nguyễn Minh Tiến (học lớp 7) và Nguyễn Ngọc Bảo Châu (học lớp 3).

Hai anh em Tiến và Ngọc đưa thi thể mẹ đi an táng (Ảnh: Văn Lành).

Anh Tấn và chị Trinh là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng gặp nạn trong căn nhà giữa vườn cà phê, 2 con thơ ngơ ngác".

Ông Nguyễn Thạnh, ông nội của hai cháu Tiến và Châu cho biết, do không có công việc ổn định tại địa phương nên sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vợ chồng anh Tấn gửi 2 con cho ông bà chăm sóc, rồi lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê, trông coi rẫy cà phê.

Khuya 14/3, khi đang ngủ trong căn nhà tại vườn cà phê ở thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, bao trùm căn nhà. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến cả 2 vợ chồng bị kẹt lại.

Căn nhà gia đình anh Tấn đang ở đã xuống cấp nặng nề (Ảnh: Trung Thi).

Căn nhà nằm khuất trong vườn cà phê, cách xa khu dân cư nên chỉ khi đám cháy phát ra tiếng nổ lớn, người dân xung quanh mới phát hiện và đến ứng cứu. Ngay trong đêm, người dân địa phương cùng nhau dập lửa, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng 80-90% trên cơ thể.

Ông Phương Văn Lành cho biết trước hoàn cảnh khó khăn này, địa phương đã vận động trong các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình trang trải chi phí điều trị và chăm lo cho các cháu.

Thông qua báo Dân trí, địa phương mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp anh Tấn có kinh phí điều trị, cũng như hỗ trợ chăm lo tương lai cho 2 cháu.