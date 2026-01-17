Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sức

Giữa tháng 1, căn nhà cấp bốn thiếu ánh sáng, tường chưa trát xi măng ở thôn 7, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Cậu học trò Phạm Tuấn Hưng (lớp 11, Trường THPT Hương Sơn) tất tả đạp xe điện trở về, gánh vác vai trò vừa là anh, vừa thay cha mẹ chăm sóc em trai Phạm Tuấn Thịnh (7 tuổi, lớp 2).

Ước mong nghẹn lời của nam sinh khi mẹ đang lọc máu, cha kiệt sức (Video: Dương Nguyên).

Hơn hai tuần qua, cuộc sống của 2 anh em Hưng chỉ gói gọn trong những buổi đến trường rồi về nhà, lặng lẽ chờ đợi tin tức từ bố mẹ. Mẹ các em đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến não ở Hà Nội, phải lọc máu và truyền huyết tương kéo dài. Người bố, dù bản thân mang nhiều bệnh tật, vẫn túc trực ngày đêm chăm sóc vợ.

Anh Hoài túc trực ngày đêm, chăm sóc vợ dù bản thân đang mang nhiều bệnh trong người (Ảnh: Viết Cường).

Bà Lê Thị Thảo (73 tuổi), bà nội của Hưng, không giấu được nỗi xót xa khi kể về gia cảnh. Con trai út của bà, anh Phạm Thanh Hoài (SN 1982), kết hôn với chị Đào Thị Thanh (SN 1986) vào năm 2008.

Anh Hoài làm thợ xây, chị Thanh phụ việc tại quán ăn vặt, thu nhập bấp bênh nhưng luôn chắt chiu nuôi con ăn học. Tuy nhiên, tai ương liên tiếp ập đến. Năm 2022, anh Hoài được chẩn đoán mắc viêm gan nặng, sau đó phát hiện thêm đau dạ dày và tuyến giáp, khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không còn đủ sức lao động nặng.

Cha chăm sóc mẹ tại bệnh viện, Hưng và em trai bơ vơ trong căn nhà nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

"Có hôm thấy khỏe hơn một chút, ở nhà buồn quá, Hoài lại ra công trường xin làm việc nhẹ. Người ta thương tình cho con trai tôi làm nhưng chỉ được vài bữa lại mệt, đành nghỉ hẳn", bà Thảo nghẹn ngào kể.

Khi người trụ cột không còn khả năng lao động, cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị Thanh. Đến cuối năm 2025, chị Thanh xin tạm nghỉ việc vì cảm cúm, ho nhiều.

Sau thăm khám, chị được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn - một căn bệnh hiếm gặp. Chị được chuyển ra Hà Nội điều trị, trải qua các lần lọc máu, truyền huyết tương trong tình trạng mê man, với chi phí tốn kém.

Từ ngày vợ lâm trọng bệnh, anh Hoài theo chăm sóc, để lại 2 con ở quê nhà. Ngày ngày, sau giờ học, Hưng và Thịnh lại lặng lẽ trở về căn nhà vắng, chờ từng cuộc điện thoại báo tin từ bệnh viện.

Khi được hỏi về tương lai, Hưng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Sau giây lát ngập ngừng, cậu học trò nói nhỏ, giọng rụt rè: "Con và em chỉ ước mẹ sớm khỏe lại để được về nhà".

Hưng dạy cho em trai học mỗi tối (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Thảo cho hay, khi anh Hoài đưa vợ đi bệnh viện, trong tay chỉ có vỏn vẹn 6 triệu đồng do người thân, họ hàng chắt chiu góp lại. Bà bủn rủn chân tay khi nghe tin mỗi lần lọc máu của con dâu tốn khoảng 20 triệu đồng, chưa kể nhiều khoản chi phí phát sinh khác. Trong khi đó, người thân, họ hàng nội ngoại đều khó khăn.

"Tôi mong gia đình con trai nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người để vượt qua giai đoạn hoạn nạn", bà Thảo khẩn cầu.

Bé Thịnh mong ước cha mẹ sớm trở về (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hương Sơn cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hoài, chị Thanh hiện vô cùng éo le. Gia đình cần một khoản tiền lớn để điều trị cho cả 2 vợ chồng, trong khi các con vẫn đang tuổi đến trường.

"Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí khi biết đến hoàn cảnh này, sẽ chung tay giúp đỡ để gia đình anh Hoài sớm vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Hoàng bày tỏ.