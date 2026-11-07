Mã số: 260502
Ước mơ có gian bếp nhỏ của bà lão neo đơn bên dòng Vu Gia thành hiện thực
(Dân trí) - Sống một mình bên dòng Vu Gia, người phụ nữ không chồng con chỉ mong có bồn chứa nước sạch và gian bếp nhỏ trong ngôi nhà mới. Ước mơ giản dị ấy đã thành hiện thực nhờ sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí.
Ước mơ nhỏ của người phụ nữ neo đơn
Ngày 6/11, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền 2 xã Hà Nha và Đại Lộc (Đà Nẵng) đến thăm, trao số tiền 67 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua mã số 260502 đến 8 hoàn cảnh khó khăn.
Tại thôn Hòa Hữu, xã Hà Nha, đoàn đến thăm bà Phan Thị Mãn (73 tuổi). Bà vẫn chưa thể quên trận lũ cuối tháng 10/2025, cuốn trôi ngôi nhà cùng tài sản chắt chiu suốt cuộc đời.
Sau thiên tai, bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng lại nhà trong “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”. Mong ước của bà là có bồn chứa nước sạch và gian bếp tươm tất để tự tay nấu những bữa cơm hàng ngày.
Nhằm chia sẻ khó khăn đó, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định trích kinh phí bạn đọc hỗ trợ bà Mãn 7 triệu đồng để mua bồn chứa nước và sửa sang lại căn bếp.
“Tôi vui lắm! Cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp tôi hoàn thành ước mơ”, bà Mãn xúc động nói.
Ở tuổi 73, không còn sức lao động, với bà lão neo đơn, sự hỗ trợ này không chỉ giúp hoàn thiện gian bếp mà còn là nguồn động viên trong cuộc sống.
Cũng tại thôn Hòa Hữu, ông Nguyễn Trưởng (53 tuổi) đang chăm sóc mẹ già bệnh tật, phải nằm một chỗ. Sau trận lũ tháng 10/2025, cuộc sống 2 mẹ con càng khó khăn. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc cho mẹ hết 3 triệu đồng, phần lớn ông phải vay mượn người thân, hàng xóm.
Trước đó, ông Trưởng được nhận áo phao trong chương trình do báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Quỹ Toyota Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức.
Dịp này, đại diện báo Dân trí trao 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ ông mua thuốc cho mẹ và trang trải sinh hoạt.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hòa Hữu cho biết, bà Mãn và ông Trưởng là 2 trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ông cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với người dân sau thiên tai.
Hai gia đình ông Lê Rìa (65 tuổi) và ông Nguyễn Vương (34 tuổi), cùng trú thôn Đại Đồng, xã Hà Nha, cũng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Đây là những hộ chịu thiệt hại nặng trong trận lũ cuối năm 2025.
Có sổ tiết kiệm, người phụ nữ không nơi nương tựa đã yên tâm hơn
Tại xã Đại Lộc, đoàn đến thăm bà Bùi Thị Nên (76 tuổi, trú thôn Nghĩa Mỹ), người phụ nữ không chồng con, sống đơn độc.
Năm 2000, mẹ qua đời, bà tiếp tục sống một mình trong căn nhà tạm. Trận lũ tháng 10/2025, cuốn trôi nhiều đồ đạc. Thương hoàn cảnh của bà, hàng xóm người góp tiền, người cho tôn, ván giúp dựng lại chỗ ở. Có người còn tặng chiếc tivi cũ để bà vơi bớt cảnh quạnh hiu.
Trong chương trình trao tặng áo phao ngày 16/10, bà Nên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Tổng Biên tập báo Dân trí, Quỹ Toyota Việt Nam, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện chính quyền địa phương đến thăm, trao 5 triệu đồng và áo phao.
Biết bà tuổi cao, không có người thân nương tựa, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị báo Dân trí vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm khoản tiết kiệm, giúp bà có nguồn thu trong những năm tháng tuổi già.
Từ sự chung tay của bạn đọc, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định hỗ trợ bà Nên 30 triệu đồng để lập sổ tiết kiệm.
Chiều 6/11, cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bà Nên xúc động chia sẻ: “Có số tiền dưỡng già này rồi, tôi yên tâm lắm! Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nay có thêm khoản lãi tiết kiệm này, tôi vui quá!”.
Với người phụ nữ 76 tuổi không chồng con, sống đơn độc, khoản tiền ấy là điểm tựa quý giá, giúp bà bớt lo lắng khi tuổi già, sức yếu.
Cũng trong dịp này, đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương trao 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Ánh (54 tuổi, trú thôn Phiếm Ái, xã Đại Lộc).
Gia đình ông Ánh có 5 người. Vợ ông là bà Trần Thị Phụng (49 tuổi) bị suy thận, phải đến bệnh viện điều trị 3 lần mỗi tuần. Gia đình vốn khó khăn, lại sống ở vùng rốn lũ. Trận lũ tháng 10/2025, còn làm hư hỏng hàng chục bao lúa và nhiều tài sản.
Nhận khoản hỗ trợ, bà Phụng cảm ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với gia đình.
Hai trường hợp khác tại thôn Phiếm Ái là ông Nguyễn Năm (76 tuổi) và bà Trương Thị Chín (75 tuổi) cũng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ 5 triệu đồng/người.
Bà Từ Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lộc, cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà, chương trình không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ mà còn góp phần ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Một gian bếp được sửa sang, một cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay, hay khoản tiền mua thuốc cho mẹ già... là những món quà thiết thực. Đằng sau đó là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí giúp những phận đời khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Chương trình trao 2.040 áo phao tại 2 xã Đại Lộc và Hà Nha do báo Dân trí phối hợp với Cục CSGT, Quỹ Toyota Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức ngày 16/10.
Tại thời điểm đó, bên cạnh những phần quà là áo phao, 50 hộ dân còn được hỗ trợ tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/hộ do bạn đọc báo Dân trí, Quỹ Toyota Việt Nam, Tổng Công ty điện lực miền Trung, Công ty TNHH một thành viên Quang Minh Bảo, Toyota Trang Lê Quảng Nam trao tặng.
Ban tổ chức cũng trao học bổng tới 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Lộc, mỗi suất 1 triệu đồng và áo phao. Tặng quà 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.