Ước mơ nhỏ của người phụ nữ neo đơn

Ngày 6/11, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền 2 xã Hà Nha và Đại Lộc (Đà Nẵng) đến thăm, trao số tiền 67 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua mã số 260502 đến 8 hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Đại Lộc nhận bảng tượng trưng số tiền 67 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ đến người dân 2 xã Hà Nhà và Đại Lộc (Ảnh: Công Bính).

Tại thôn Hòa Hữu, xã Hà Nha, đoàn đến thăm bà Phan Thị Mãn (73 tuổi). Bà vẫn chưa thể quên trận lũ cuối tháng 10/2025, cuốn trôi ngôi nhà cùng tài sản chắt chiu suốt cuộc đời.

Sau thiên tai, bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng lại nhà trong “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”. Mong ước của bà là có bồn chứa nước sạch và gian bếp tươm tất để tự tay nấu những bữa cơm hàng ngày.

Nhằm chia sẻ khó khăn đó, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định trích kinh phí bạn đọc hỗ trợ bà Mãn 7 triệu đồng để mua bồn chứa nước và sửa sang lại căn bếp.

“Tôi vui lắm! Cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp tôi hoàn thành ước mơ”, bà Mãn xúc động nói.

Đại diện báo Dân trí trao số tiền 7 triệu đồng đến bà Mãn, thôn Hòa Hữu, xã Hà Nha (Ảnh: Công Bính).

Ở tuổi 73, không còn sức lao động, với bà lão neo đơn, sự hỗ trợ này không chỉ giúp hoàn thiện gian bếp mà còn là nguồn động viên trong cuộc sống.

Cũng tại thôn Hòa Hữu, ông Nguyễn Trưởng (53 tuổi) đang chăm sóc mẹ già bệnh tật, phải nằm một chỗ. Sau trận lũ tháng 10/2025, cuộc sống 2 mẹ con càng khó khăn. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc cho mẹ hết 3 triệu đồng, phần lớn ông phải vay mượn người thân, hàng xóm.

Trước đó, ông Trưởng được nhận áo phao trong chương trình do báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Quỹ Toyota Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức.

Dịp này, đại diện báo Dân trí trao 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ ông mua thuốc cho mẹ và trang trải sinh hoạt.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hòa Hữu cho biết, bà Mãn và ông Trưởng là 2 trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ông cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với người dân sau thiên tai.

Hai gia đình ông Lê Rìa (65 tuổi) và ông Nguyễn Vương (34 tuổi), cùng trú thôn Đại Đồng, xã Hà Nha, cũng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Đây là những hộ chịu thiệt hại nặng trong trận lũ cuối năm 2025.

Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương trao 5 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Phụng, vợ ông Lê Rìa, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha (Ảnh: Công Bính).

Có sổ tiết kiệm, người phụ nữ không nơi nương tựa đã yên tâm hơn

Tại xã Đại Lộc, đoàn đến thăm bà Bùi Thị Nên (76 tuổi, trú thôn Nghĩa Mỹ), người phụ nữ không chồng con, sống đơn độc.

Năm 2000, mẹ qua đời, bà tiếp tục sống một mình trong căn nhà tạm. Trận lũ tháng 10/2025, cuốn trôi nhiều đồ đạc. Thương hoàn cảnh của bà, hàng xóm người góp tiền, người cho tôn, ván giúp dựng lại chỗ ở. Có người còn tặng chiếc tivi cũ để bà vơi bớt cảnh quạnh hiu.

Trong chương trình trao tặng áo phao ngày 16/10, bà Nên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Tổng Biên tập báo Dân trí, Quỹ Toyota Việt Nam, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện chính quyền địa phương đến thăm, trao 5 triệu đồng và áo phao.

Bà Bùi Thị Nên (trú thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) nhận sổ tiết kiệm 30 triệu đồng (Ảnh: Công Bính).

Biết bà tuổi cao, không có người thân nương tựa, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị báo Dân trí vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm khoản tiết kiệm, giúp bà có nguồn thu trong những năm tháng tuổi già.

Từ sự chung tay của bạn đọc, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định hỗ trợ bà Nên 30 triệu đồng để lập sổ tiết kiệm.

Chiều 6/11, cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bà Nên xúc động chia sẻ: “Có số tiền dưỡng già này rồi, tôi yên tâm lắm! Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nay có thêm khoản lãi tiết kiệm này, tôi vui quá!”.

Với người phụ nữ 76 tuổi không chồng con, sống đơn độc, khoản tiền ấy là điểm tựa quý giá, giúp bà bớt lo lắng khi tuổi già, sức yếu.

Đại diện lãnh đạo xã Đại Lộc trao số tiền 5 triệu đồng đến bà Trương Thị Chín, 75 tuổi, trú thôn Phiếm Ái (Ảnh: Công Bính).

Cũng trong dịp này, đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương trao 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Ánh (54 tuổi, trú thôn Phiếm Ái, xã Đại Lộc).

Gia đình ông Ánh có 5 người. Vợ ông là bà Trần Thị Phụng (49 tuổi) bị suy thận, phải đến bệnh viện điều trị 3 lần mỗi tuần. Gia đình vốn khó khăn, lại sống ở vùng rốn lũ. Trận lũ tháng 10/2025, còn làm hư hỏng hàng chục bao lúa và nhiều tài sản.

Nhận khoản hỗ trợ, bà Phụng cảm ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với gia đình.

Đại diện lãnh đạo xã Đại Lộc trao số tiền 5 triệu đồng đến bà Trần Thị Phụng, vợ ông Lương Văn Ánh, 54 tuổi, trú thôn Phiếm Ái (Ảnh: Công Bính).

Hai trường hợp khác tại thôn Phiếm Ái là ông Nguyễn Năm (76 tuổi) và bà Trương Thị Chín (75 tuổi) cũng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bà Từ Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lộc, cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà, chương trình không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ mà còn góp phần ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Một gian bếp được sửa sang, một cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay, hay khoản tiền mua thuốc cho mẹ già... là những món quà thiết thực. Đằng sau đó là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí giúp những phận đời khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống.