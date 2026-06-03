Trao hơn 259 triệu, tiếp hy vọng tới bé 3 tuổi mắc ung thư mắt và u não

Ngày 3/6, phóng viên báo Dân trí đã trao số tiền 259.302.636 đồng tới gia đình anh Chu Văn Đức (SN 1991, trú xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí sau khi bài viết "Bé 3 tuổi ung thư mắt, u não, cha mẹ vay nợ 300 triệu đồng, gia đình kiệt quệ" được đăng tải ngày 10/5.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Đức, giúp gia đình có thêm kinh phí kịp thời đưa con trai là Chu Nguyễn Anh Đạt (SN 2023) đi điều trị.

Phóng viên báo Dân trí trao hơn 259 triệu đồng bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh cháu bé 3 tuổi mắc 2 bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Hoàng Hướng).

Xúc động khi đón nhận số tiền hơn 259 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ, anh Đức cho biết, đây là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với gia đình trong hành trình chữa bệnh của con trai mắc ung thư mắt và u não bẩm sinh.

"Tôi rất cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Thực sự tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Số tiền này rất lớn đối với hoàn cảnh của chúng tôi", anh Đức chia sẻ.

Theo anh Đức, thời gian qua, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi để có kinh phí đưa con đi điều trị. Một phần số tiền do bạn đọc hỗ trợ sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ phát sinh trong quá trình chữa bệnh cho bé Đạt.

Sau khi nhận được số tiền hỗ trợ, gia đình đã lắp mắt giả cho cháu Đạt (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Đức cho biết, mới đây, gia đình đã chi khoảng 15 triệu đồng để lắp mắt giả cho con. Sau khi được lắp mắt giả, bé tự tin hơn trong sinh hoạt và chuẩn bị đến trường.

"Gia đình rất vui khi cháu được lắp mắt giả. Dù không còn nhìn thấy bằng mắt đó nhưng mắt giả sẽ giúp cháu bớt mặc cảm, tự tin hơn khi đi học và giao tiếp với bạn bè", anh Đức nói.

Về tình hình sức khỏe của con, anh Đức cho hay, các bác sĩ đánh giá bệnh hiện tương đối ổn định, tế bào ung thư chưa có dấu hiệu xâm lấn thêm.

Chia sẻ về những dự định tương lai, anh Đức cho biết, sẽ làm thêm chuồng heo để vợ chăn nuôi, tạo thu nhập cho gia đình. Còn anh tiếp tục bươn chải với công việc làm thuê, chắt chiu từng đồng để chữa trị cho con.

Người cha nghèo cũng cho biết, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, nhiều nhà hảo tâm và bà con lối xóm đã chung tay hỗ trợ để con trai anh có thêm điều kiện chữa bệnh.

"Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì thật sự chúng tôi không biết xoay xở thế nào để tiếp tục chữa trị cho con. Gia đình vô cùng biết ơn tình cảm của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", anh Đức bày tỏ.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết phản ánh hoàn cảnh gia đình anh Chu Văn Đức khi con trai là bé Chu Nguyễn An Đạt mắc ung mắt và u não bẩm sinh. Căn bệnh hiểm nghèo khiến bé phải phẫu thuật bỏ một mắt, trong khi mắt còn lại đứng trước nguy cơ mất thị lực nếu bệnh tiến triển nặng.

Anh Đức cùng vợ và con trai trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Để cứu con, vợ chồng anh Đức liên tục đưa bé từ Lâm Đồng xuống TPHCM điều trị. Những tháng ngày gắn bó với bệnh viện khiến kinh tế gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Chi phí thuốc men, đi lại và điều trị kéo dài buộc anh chị phải vay mượn nhiều nơi.

Sau khi bài viết đăng tải, hoàn cảnh của bé Đạt được đông đảo bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ, góp phần giúp vợ chồng anh Đức giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chữa trị và nuôi dưỡng hy vọng giữ lại ánh sáng cho con.