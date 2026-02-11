Trao hơn 134 triệu đồng đến người đàn ông vỡ gan, nguy kịch

Ngày 10/2, phóng viên Dân trí tại Nghệ An đã thăm, trao 134.211.903 đồng đến ông Lô Văn Minh (bản Bành, xã Quỳ Hợp, Nghệ An) khi ông đưa con trai Lô Văn Dụng đi tái khám tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình ông Minh qua bài viết "Con cả tâm thần, con út gặp nạn, người cha cùng cực cầu cứu".

Vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên anh Dụng không giấu được sự mệt mỏi sau hành trình di chuyển khá dài. Đi cạnh con, khuôn mặt của ông Minh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với thời điểm chúng tôi gặp gỡ, viết bài trước đó.

Bác sĩ Phan Anh Đặng trao biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ ông Lô Văn Minh và con trai (Ảnh: Hoàng Lam).

Bác sĩ Phan Anh Đặng, Khoa hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết, rạng sáng 9/1, bệnh nhân Dụng được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng sốc mất máu tối cấp do vỡ gan, đe dọa tử vong tức thì.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã cắt bỏ gan phải và dẫn lưu đường mật chủ động cho bệnh nhân. Do mức độ mất máu đặc biệt nghiêm trọng, bệnh nhân Dụng phải truyền tổng cộng 10 đơn vị hồng cầu khối và huyết tương trong quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân được tiên lượng xấu. Bởi vậy, việc bệnh nhân Dụng hồi phục, xuất viện sau nửa tháng điều trị, theo bác sĩ Đặng là thần kỳ.

Nhà có một người con trai mắc bệnh tâm thần, gia đình quá khó khăn, nên thời điểm Dụng gặp nạn cần nhập viện cấp cứu, ông Lô Văn Minh phải vay mượn mới có tiền nộp viện phí. Do Dụng không có Bảo hiểm y tế nên quá trình điều trị tốn kém. Ngoài nguồn hỗ trợ, giúp đỡ của anh em, bà con trong bản, ông Minh vay nợ hơn 70 triệu đồng để chữa trị cho con.

Người cha vui mừng trước sự hồi phục của con. Điều mà ông không dám nghĩ đến ở thời điểm con được đưa vào phòng hồi sức tích cực với đủ loại máy móc, dây dẫn...

“Hôm kia tôi đưa Dụng đến bệnh viện đa khoa khu vực khám để làm thủ tục chuyển tuyến, bác sĩ cấp cứu cho cháu ngạc nhiên, không nghĩ với tình trạng đó, cháu có thể giữ được tính mạng và hồi phục được như thế này”, ông Minh kể.

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, ông Minh hết sức xúc động. Số tiền này không những giúp vợ chồng ông có kinh phí tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe cho Dụng, chăm sóc tốt hơn cho cậu con trai cả mắc bệnh tâm thần, mà hơn hết còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, để ông thấy không đơn độc giữa khó khăn bủa vây.

Thông qua báo Dân trí, ông Dụng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả, các mạnh thường quân đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông. Ông cũng xin trích một phần nhỏ từ món quà của độc giả báo Dân trí, ủng hộ quỹ từ thiện “Vì bệnh nhân nghèo” của Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cùng bệnh viện chăm lo Tết cho bệnh nhân nghèo.