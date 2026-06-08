Trao hơn 104 triệu đồng đến sinh viên khó khăn, mẹ bị khiếm thị

Ngày 8/6, đại diện báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 104.230.116 đồng đến sinh viên Võ Ngô Như Hiếu (mã số 5943) lớp 51K25.2, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình Hiếu thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ từ ngày 3/5 đến nay đã được kết chuyển tới tài khoản của Hiếu.

Ông Bùi Trung Hiệp, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trao biển biểu trưng số tiền của bạn đọc hỗ trợ đến em Hiếu (Ảnh: Bình An).

Hiếu cho biết, ngoài số tiền thông qua báo Dân trí, tài khoản cá nhân của em cũng nhận được hơn 40 triệu đồng từ nhiều nhà hảo tâm gửi đến hỗ trợ. Tổng cộng Hiếu đã nhận hơn 144 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, Hiếu rất vui và trân trọng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua. Với số tiền trên, Hiếu bàn với mẹ sửa lại ngôi nhà cũ cho chắc chắn hơn, còn lại để dành lo thuốc men cho mẹ, bà ngoại và trang trải cho những năm học sắp tới.

“Em xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ em và gia đình. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn của những người đã giúp đỡ em”, Hiếu bày tỏ.

Ông Bùi Trung Hiệp, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hoàn cảnh của em Hiếu.

“Em Hiếu may mắn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ rất nhiều, do đó em yên tâm học tập trong những năm sắp tới và sau này em sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Qua đây, nhà trường cũng gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ em Hiếu trong thời gian qua”, ông Hiệp cho biết.