Chiều 16/11, tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), phóng viên Dân trí cùng đại diện bệnh viện trao biển biểu trưng số tiền 220.790.868 đồng bạn đọc ủng hộ chị Tòng Thị Bốn (SN 1999, trú tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Tính đến 9h30 ngày 16/11, đây là toàn bộ số tiền bạn đọc gửi tới gia đình chị Bốn qua cổng PayOS của báo Dân trí trong 3 ngày kể từ khi bài báo được đăng tải.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trao biển biểu trưng số tiền 220.790.868 đồng tới anh Lý Văn Thanh (chồng chị Bốn) (Ảnh: CTV).

Chị Bốn là hoàn cảnh trong bài viết “Em muốn sống tiếp để nuôi con, thằng bé vẫn chưa được giọt sữa nào từ mẹ!”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, báo Dân trí ngày 13/11.

Nhận thông tin bệnh tình của chị Bốn chuyển nặng, báo Dân trí đã kết chuyển sớm số tiền trên vào tài khoản của anh Lý Văn Thanh (chồng chị Bốn), để gia đình kịp thời chi trả chi phí thuốc ức chế miễn dịch.

Trân trọng đón nhận số tiền được giúp đỡ, anh Thanh xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí, cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

“Số tiền trên như chiếc phao cứu sinh cho gia đình em lúc này. Thực sự em bế tắc, không biết vay mượn thêm ở đâu nữa để chữa trị cho vợ, tiền viện phí cũng đã nợ cả tuần nay rồi. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai đã giúp đỡ”, anh Thanh nghẹn ngào.

Các y, bác sĩ Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc chị Bốn trong quá trình điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, chị Bốn phải nhập viện cấp cứu chỉ 5 ngày sau sinh. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán chị bị tổn thương thận cấp giai đoạn vô niệu. Trong quá trình điều trị, chị đã được lọc máu, thay huyết tương và dùng thuốc ức chế miễn dịch. Chi phí thuốc dự kiến khoảng 350 triệu đồng cho 4 đợt điều trị, ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế.

Từ ngày vợ nhập viện, anh Thanh phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Con út mới 5 ngày tuổi khi mẹ đi cấp cứu, được gửi bà nội chăm sóc ở quê.

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, không biết xoay xở thế nào khi chi phí thuốc lên tới hàng trăm triệu đồng. Số tiền bạn đọc ủng hộ được kết chuyển sớm giúp anh Thanh có kinh phí mua thuốc cho vợ, kịp thời phục vụ quá trình điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Ngày 15/11, tình trạng của chị Bốn bất ngờ chuyển nặng. Chị bị phù phổi, phải thở oxy và lọc máu hàng ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Chu Thị Nga, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Ngày 15/11, tình trạng của chị Bốn bất ngờ diễn biến xấu. Chị bị phù phổi, vô niệu, phải thở oxy và được các bác sĩ lọc máu mỗi ngày một lần.

Trong lúc ê-kíp đang tích cực điều trị cho người bệnh, số tiền bạn đọc gửi tới đã giúp gia đình giải quyết khoản chi phí cấp thiết để chị Bốn được dùng thuốc kịp thời. Xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã nhanh chóng chung tay cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân”.