Trao 2 tỷ đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi nhận được thông tin về thảm họa lũ quét diễn ra tại Làng Nủ, báo Dân trí đã mở mã số 240502 "Thảm họa tại Lào Cai: Cả thôn bị xóa sổ - Hãy chung tay xây lại Làng Nủ".

Tính đến ngày 12/9, số tiền bạn đọc ủng hộ về báo Dân trí thông qua mã số 240502 số tiền là 1.324.423.621 đồng. Trước tình thế cấp bách cần tái thiết lại sớm sau lũ, nhà báo Phạm Tuấn Anh trích quỹ Nhân ái 2.000.000.000 đồng trao tới Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, chia sẻ: "Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đọc, các doanh nghiệp đã đồng hành, ủng hộ Dân trí. Số tiền trên là tấm lòng của rất nhiều bạn đọc Dân trí gửi gắm vật chất và tinh thần, tình cảm, mong muốn báo kịp thời qua các địa phương hỗ trợ nhanh nhất".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết thêm, Lào Cai là địa phương bị lũ quét gây hậu quả nặng, thương tâm nhất về tính mạng con người. Người dân cả nước hướng về Lào Cai, Dân trí với tinh thần dấn thân của người làm báo, nhận được sự tin tưởng, gửi gắm của bạn đọc ngay lập tức có mặt ở đây.

Báo Dân trí xin thông qua mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai gửi gắm sự đóng góp ủng hộ của quý bạn đọc với Làng Nủ, mong bà con sớm vơi bớt đau thương, ổn định cuộc sống.

Công cuộc tái thiết sau lũ có rất nhiều việc, đặc biệt là ổn định chỗ ở cho người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất. Dân trí đồng hành cùng địa phương trong công cuộc xây dựng nhà ở tái định cư cho 37 người dân bị mất nhà trong thảm họa vừa qua.

Mong muốn với sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, địa phương sẽ triển khai công việc nhanh nhất có thể, giúp cho người dân sớm có một mái ấm, vượt qua nỗi đau, mất mát của trận lũ quét.

Cũng trong ngày hôm nay, báo Dân trí sẽ trao 10 tấn gạo, 200 chăn màn tới người dân huyện Bảo Yên, với mong muốn hỗ trợ người dân có đủ nhu yếu phẩm cần thiết sớm nhất.

Tiếp nhận tấm lòng bạn đọc báo Dân trí, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các bạn đọc, đã chung tay, chung sức giúp đỡ bà con Làng Nủ nói riêng và bà con chịu thiệt hại sau bão lũ tại tỉnh Lào Cai nói chung.

Theo đề xuất của báo Dân trí, số tiền trên, sẽ được Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai xây 37 căn nhà, tặng cho 37 hộ gia đình đã mất đi mái ấm của mình trong trận lũ dữ vừa qua.

Bà Dung chia sẻ thêm, cơn bão số 3 là một lịch sử của tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại toàn tỉnh, đặc biệt là người và nhiều hệ thống hạ tầng. Trong ngày 9/9 có 80% tuyến đường tắc do ngập lụt và sạt lở, nhiều trường không thể học.

Trong cái đau thương của Làng Nủ đã nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan báo, đài và các nhà hảo tâm.

"Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ khảo sát giải phóng mặt bằng, dự kiến đến 31/12 sẽ xây xong 37 căn nhà, quyết tâm trước Tết có nhà cho bà con ở, sớm ổn định cuộc sống", bà Dung nói.

