Tiếng kêu cứu của 6 con người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập

Một người ngơ ngẩn nuôi 5 người ốm

Một ngày đầu đông, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Thể, chị Nguyễn Thị Lan (trú thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Anh Thể co ro trong chiếc áo ấm cũ sờn, hai bàn tay run lẩy bẩy, ngồi ngó mông lung ra phía cửa.

Chị Lan vừa bế đứa út 4 tuổi, mặt mũi lem nhem, vừa sốt sắng hỏi thăm Nguyễn Thị Nghĩa (SN 2010) cũng đang ngồi co ro trước bậu cửa. "Tôi đang đi làm thì thầy giáo gọi điện bảo lên đón nó về. Nó ngã, giật đùng đùng trên lớp vì bệnh kinh giật", chị Lan kể.

Trên đường đi đón con, chị Lan xin được nắm rau cải, về pha cùng mì tôm vừa được một nhóm từ thiện cho. Mì tôm để lâu đã trương hết cả lên, chị múc ra bát, đưa cho anh Thể và bé Nghĩa, còn một bát thì đút cho thằng con út.

Gia đình chị Lan, anh Thể có lẽ là hộ nghèo kinh niên ở xã Võ Liệt. Anh Thể (SN 1980) bị bệnh teo cột sống từ nhỏ, mất khả năng lao động. Hôm nào sức khỏe ổn ổn, anh có thể nhúc nhắc làm được việc nọ, việc kia, còn phần lớn thời gian chỉ bó gối ngồi một chỗ. Chị Lan vốn cũng không được nhanh nhẹn, về bầu bạn với anh, sinh được 5 người con.

Hoàn cảnh khó khăn nên đứa con đầu được 3 tuổi, hai vợ chồng đành cho một người họ hàng xa làm con nuôi. Cháu Nguyễn Văn Lực (SN 2008) bị viêm tai giữa nhưng không có tiền chạy chữa, lâu dần bị mất hoàn toàn thính lực. Hai cháu Nguyễn Thị Nghĩa (SN 2010), Nguyễn Thị Tình (SN 2014) đều bị bệnh động kinh, chậm chạp hơn các bạn nên cứ mỗi lớp học 2-3 năm. Bé Nguyễn Thị Thuận, năm nay 4 tuổi nhưng cũng chỉ ở nhà nghịch đất cát bởi chị Lan không có tiền đóng học cho con.

Dù không được nhanh nhẹn như người khác nhưng chị Lan là lao động chính trong nhà. Một cánh tay bị gãy, để lại di chứng nhưng chị cũng cố gắng xin chỗ này chỗ kia, thực ra là người ta thương tình để chị nhúc nhắc làm, được từng nào hay từng ấy để kiếm đôi ba chục nghìn.

"Ai thuê bê gạch, nhổ cỏ, cuốc đất... tôi cũng làm, kiếm mươi nghìn về nuôi con", chị Lan thật thà nói. Hôm nào may mắn, chị có thể kiếm được 50.000 đồng, nhưng có bữa chỉ được 10.000 đồng. Từng đó tiền, nếu phải mua thuốc cho anh Thể thì hết nhẵn, mẹ con chị lại đi vay gạo hay ăn tạm gói mì tôm với rau.

Một người khù khờ làm nuôi 5 người ốm đau nên gia đình chị luôn nằm trong danh sách cứu đói thường xuyên của xã và các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn.

Những phận đời đói rét trong ngôi nhà chờ sập

Cả nhà chị Lan tá túc trong ngôi nhà cũ nát của bố mẹ anh Thể để lại. Trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, nhưng ít nhất có thể kê mấy cái giường để cha con, mẹ con ngả lưng đỡ sương sa, gió máy. Cứ mái ngói hỏng chỗ nào thì anh Thể lại nhờ người dùng bạt nhựa che lại chỗ ấy. "Cái ăn còn không đủ, làm gì dám nghĩ đến chuyện sửa nhà", anh Thể rầu rĩ.

Thế nhưng trận mưa bão hồi cuối tháng 9 vừa qua đã khiến căn nhà tan tác. Phần lớn mái ngói phía đông đã bị gió bão bốc đi, chỉ trơ lại ít thanh rui, mè níu giữ vài viên ngói đã mục nát.

"Hôm đó trời mưa to gió lớn, tôi sợ nhà sập, chạy sang định kiếm cái gì chống đỡ thì thằng Lực không cho. Nó bảo nhà sập xuống mẹ mà chết, ai nuôi bố với các em", chị Lan ứa nước mắt kể. Hai mẹ con kịp dồn hết cả nhà sang gian bên trái, rui mè còn chắc chắn, kéo được cái giá quần áo thì mái ngói bắt đầu đổ ập xuống, trong nhà lênh láng như ngoài sân.

Kể từ hôm đó đến nay, 6 con người tá túc bên chái nhà còn lành, kê được 2 cái giường ọp ẹp. Mấy viên ngói cũ xin về tấp đống đấy nhưng cũng không ai dám trèo lên mà lợp lại vì sợ căn nhà đổ sập xuống. "Thôi đành phó mặc cho trời, chứ nhà sập hẳn cũng biết lấy gì mà chống đỡ bây giờ", chị Lan bật khóc khi những ngày lạnh giá, mưa phùn gió bấc đã về như phủ nỗi hoang mang, sợ hãi lên 6 con người ốm đau, bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Võ Liệt cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thể và chị Nguyễn Thị Lan vô cùng éo le. Vừa qua, căn nhà của gia đình bị mưa bão gây hư hỏng nặng nề, mất an toàn. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã báo cáo, xin Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương hỗ trợ khẩn cấp để xây nhà mới.

Phía huyện cũng đã hỗ trợ được 60 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc xã cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân và nhân dân hỗ trợ thêm. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của độc giả Dân trí để vợ chồng chị Lan và các cháu có chỗ ở an toàn, ấm cúng hơn trong mùa đông này".

