Tết trong căn nhà có con gái ung thư nuôi mẹ già 70 tuổi bị tai biến

Cuộc sống yên bình của chị Giang Thị Quyên (45 tuổi, trú tại ấp Xẻo Xu, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ) bất ngờ rẽ sang một trang mới nhưng đầy bi kịch vào đầu năm 2025, khi chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Chỉ trong vòng 1 năm, từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chị Quyên đã mất đi sức lao động, phải thường xuyên lui tới bệnh viện tái khám và gắn bó với thuốc men hàng ngày.

Mẹ con chị Quyên đều mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Quyên nghẹn ngào cho biết, mọi thứ đến với chị như một cơn ác mộng mà chị chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Trong 1 năm điều trị, chị đã trải qua 25 lần xạ trị, 8 đợt hóa trị và phải cắt bỏ vú trái.

Sức khỏe của chị bị bào mòn từng ngày, dù tế bào ung thư tạm thời ngừng phát tán, nhưng nỗi lo về sự di căn vẫn luôn thường trực.

"Mỗi lần xạ trị đau đớn, cảm giác sống không bằng chết. Không ít lần nằm trên giường bệnh tôi muốn chết đi cho xong nhưng còn mẹ già không ai chăm sóc, tôi lại gắng gượng được lúc nào hay lúc ấy", chị Quyên bật khóc chia sẻ.

Trước khi bệnh tật ập đến, chị Quyên từng làm tạp vụ tại một nhà nghỉ ở thị xã Vĩnh Châu (cũ) nay thuộc thành phố Cần Thơ với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng, đủ để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con.

Chị Quyên đã cắt bỏ vú trái để chữa bệnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mẹ chị là bà Nguyễn Ngọc Ân năm nay đã 70 tuổi, sức khỏe yếu kém, lại bị tai biến hơn chục năm qua và xuất huyết não, khiến bà phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cái.

Chị Quyên từng ly hôn và không có con chung. Hiện chị sống cùng người anh trai là ông Giang Văn Điền (49 tuổi), người cũng không có vợ con và làm nghề giữ vuông tôm với thu nhập bấp bênh.

"Mỗi tháng, mẹ tôi được trợ cấp 1 triệu đồng, anh trai cho 1 triệu đồng để mua thuốc men, ăn uống hàng ngày. Còn tôi, trước đó đi làm có dành dụm tiền và họ hàng, xóm giềng thương tình cho chút tiền đi chữa bệnh nên mới cầm cự đến thời điểm này. Nhưng không ai giúp mình mãi được, cũng không ai dám cho người bệnh tật như tôi vay tiền", chị Quyên xót xa nói.

Ngôi nhà chị Quyên vắng lặng, không có không khí Tết vì bệnh tật, nghèo khó (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong khi khắp cả nước hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong căn nhà tranh xập xệ của gia đình chị Quyên, không khí lại nặng trĩu bởi những tiếng thở dài và nỗi đau bệnh tật.

Không hoa quả, không mâm cao cỗ đầy, bữa ăn ngày Tết cũng chỉ là mớ rau luộc và trứng vịt kho quẹt quen thuộc. Chị Quyên không biết làm sao để thoát khỏi cảnh khốn khổ này, chỉ biết chờ đợi một phép màu xuất hiện.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước xác nhận hoàn cảnh của chị Quyên thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Vì bệnh tật, cuộc sống của chị vô cùng khó khăn và đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, đặc biệt là báo Dân trí, để vượt qua nghịch cảnh.