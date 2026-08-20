Tai nạn vỡ cột sống, liệt 2 chân, người đàn ông sợ làm khổ chị gái

Cuộc sống khốn khó sau tai nạn

Mỗi sáng, anh Nguyễn Hà Hòa (SN 1990, trú xóm 3, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá, TP Hà Nội) lại gắng gượng dùng đôi tay kéo cơ thể từ mép giường sang chiếc xe lăn.

Hai chân bị liệt khiến mọi sinh hoạt của anh trở nên khó khăn. Mỗi lần di chuyển, những vết loét ở vùng lưng, mông lại đau buốt. Trừ những lúc có người thân sang hỗ trợ, anh Hòa phải tự xoay xở với việc ăn uống, vệ sinh và chăm sóc những vết thương.

Sau tai nạn lao động, cuộc sống của anh Hòa gắn chặt với chiếc xe lăn (Ảnh: Gia Khoa).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, anh Hòa cho biết, trước khi biến cố ập đến, cuộc sống của anh đã gặp nhiều khó khăn. Anh mưu sinh bằng nhiều công việc lao động phổ thông, từ làm mộc, xây dựng đến làm điện nước. Dù rất cố gắng, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày, không có tích lũy.

Sau khi bị liệt 2 chân, không còn khả năng lao động, cuộc sống của anh Hòa càng trở nên chật vật. Mọi chi phí sinh hoạt và chăm sóc y tế đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân.

“Nếu đôi chân đi lại được thì khó khăn đến mấy tôi cũng chịu được. Chứ bây giờ, tôi muốn lấy cốc nước, mặc quần áo hay tự tắm rửa cũng rất khó khăn...”, anh Hòa nghẹn giọng nói.

Người chị cả nhà ở gần nên thường xuyên qua lại chăm sóc anh Hòa (Ảnh: Gia Khoa).

Hai năm qua, chiếc xe lăn trở thành "người bạn" đồng hành bất đắc dĩ của anh Hòa. Do phải nằm, ngồi một tư thế trong thời gian dài, vùng lưng và mông của anh xuất hiện nhiều vết loét sâu, chảy dịch. Không có tiền đến cơ sở y tế điều trị, người nhà phải tự mua thuốc về chăm sóc, điều trị vết loét cho anh.

Cảm thông hoàn cảnh éo le của anh, Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ thôn Đinh Xuyên đã tìm cách hỗ trợ, giúp anh tiếp cận các dịch vụ y tế để chăm sóc, điều trị vết thương.

“Bác sĩ dặn tôi phải thường xuyên thay đổi tư thế, chăm sóc vết loét cẩn thận vì có thể bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử”, anh Hòa chia sẻ.

Đôi chân ngày một teo tóp khiến anh không còn nghĩ đến ngày sức khỏe hồi phục hoàn toàn, trở lại làm những công việc như trước. Điều anh mong mỏi nhất lúc này là có thể tự chăm sóc bản thân để người nhà bớt vất vả.

Người chị nghèo cố gắng cưu mang em trai

Mẹ anh Hòa qua đời vì ung thư năm 2011. Đến năm 2019, cha anh cũng mất vì căn bệnh quái ác này. Căn nhà nhỏ anh đang sống được dựng trên mảnh đất chính quyền địa phương cho ở nhờ.

Mọi sinh hoạt cá nhân, anh Hòa đều phải nhờ chị gái và người thân giúp (Ảnh: Gia Khoa).

Gia đình anh Hòa có 4 anh chị em. Người em trai út đã lập gia đình ở xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Một người em gái bị vẹo cột sống, sức khỏe yếu và đang hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật. Vì thế, việc chăm sóc anh Hòa chủ yếu dồn lên vai chị cả Nguyễn Thị Phương (SN 1983), lấy chồng ở gần nhà.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị Phương cũng rất éo le khi chồng qua đời vì ung thư hơn 10 năm trước, mình chị bươn chải nuôi con nhỏ. Hàng ngày, chị làm công việc cắt may cho một xưởng trong xóm với thu nhập ít ỏi. Tan ca, chị lại tất tả về chăm con, rồi cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cho em trai.

“Nhìn em đau tôi thương lắm, nhưng không biết làm thế nào vì hoàn cảnh gia đình quá kiệt quệ. Tôi chỉ biết động viên em cố gắng sống và vượt qua từng ngày. Chị em thì phải đùm bọc nhau...”, chị Phương nghẹn ngào nói.

Anh Hòa cố gắng tập phục hồi chức năng mong sức khỏe khá lên, có thể tự chăm sóc bản thân (Ảnh: Gia Khoa).

Ngồi trên xe lăn, anh Hòa buồn rầu cho biết, các bác sĩ nhận định khả năng hồi phục của anh rất thấp. Để hạn chế biến chứng, anh cần điều trị và tập phục hồi chức năng lâu dài. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại thì anh không thể theo đuổi chữa trị và phục hồi chức năng.

Không muốn mình là gánh nặng của chị gái, hàng ngày, anh Hòa vẫn cố gắng chịu đau để tự tập luyện.

“Tôi thương chị nhiều lắm! Cuộc sống của chị vốn đã khổ, vậy mà còn phải chăm lo cho em trai tàn tật. Tôi chỉ mong một ngày nào đó có thể tự chăm sóc bản thân để chị bớt vất vả", anh Hòa nghẹn ngào.

Ông Trịnh Cự Trung, Trưởng thôn Đinh Xuyên, tới thăm, động viên và trao đổi với anh Hòa về phương án hỗ trợ của thôn (Ảnh: Gia Khoa).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Cự Trung, Trưởng thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá, cho biết, anh Nguyễn Hà Hòa là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn ở địa phương. Tai nạn khiến anh bị liệt 2 chân, mất hoàn toàn khả năng lao động, cuộc sống rơi vào bế tắc.

Theo ông Trung, thời gian qua, chính quyền địa phương và bà con trong thôn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên anh Hòa. Địa phương đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để anh Hòa được hưởng các chế độ dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, trước mắt anh vẫn cần nguồn kinh phí lớn để điều trị và chăm sóc y tế.

"Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Hòa có điều kiện tiếp tục chữa trị, cải thiện sức khỏe để có thể tự chăm sóc bản thân và từng bước vươn lên trong cuộc sống", ông Trung bày tỏ.