Tai nạn dồn dập, người mẹ trẻ ngã khụyu cầu xin sự sống cho chồng, con

Sốc, đau đến không thể thở được, không thể khóc được nữa, chỉ có thể cắn môi đến bật máu… đó là cảm giác của Lò Thị Hường (25 tuổi, thôn Bái Tôm, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, Thanh Hóa). Trong một thời gian ngắn, những vụ tai nạn dồn dập giáng xuống khiến người phụ nữ ấy gục ngã, gia đình khánh kiệt, nợ nần ngày một dầy lên theo những hóa đơn tiền viện.

Chỉ mới hơn 4 tháng trước thôi, chồng Hường trên đường đi làm ăn xa về quê thăm con đã bị tai nạn khiến chân trái dập nát từ gối trở xuống. Chưa thể phục hồi ra viện thì ở nhà con trai cùng ông nội va chạm vào xe tải khiến ông tử vong tại chỗ. Cậu con trai thì chấn thương sọ não, hôn mê sâu, tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Đã 3 ngày nay, cậu bé vẫn nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt với những vết trầy xước, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thân hình bé nhỏ với chằng chịt những dây dợ, thoi thóp theo từng nhịp "tút… tút" của máy móc khiến tim tôi như thắt lại.

"Dũng ơi, dậy đi con, dậy nhìn mẹ đây này. Mẹ về với con rồi đây này…" khiến cả phòng bệnh không cầm được nước mắt. Nhưng đáp lại lời kêu gào thảm thiết ấy chỉ là cơ thể nằm bất động.

Đứng bên giường bệnh của con, trái tim người mẹ trẻ ấy đau đớn như có ngàn mũi dao đâm. Đau đớn, bất lực, Hường cứ đứng chôn chân nhìn con mà không thể khóc được, em cắn chặt môi đến bật máu.

Run run khẽ nắm lấy bàn tay con rồi cứ thế nhìn thật lâu như sợ rằng đây là lần cuối được nhìn thấy đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình.

Em kể, nhà nghèo, hai vợ chồng Hường không được học hành đến nơi đến chốn nên lấy nhau về cả hai không có công việc gì ổn định.

Khi con trai được hơn 1 tuổi, em đã dằn lòng gửi con cho ông bà nội nuôi rồi hai vợ chồng ra Bắc Ninh làm thuê.

"Cả năm mới về thăm con được vài lần, những lần trở về ít ỏi, thằng bé cứ bảo mẹ ơi đừng đi. Em thương con đến đứt ruột gan mà không đi thì ở vùng quê nghèo khó của huyện miền núi này chẳng có công việc gì để làm. Em cũng tính làm vài năm khi nào con vào lớp 1 thì để mình anh ấy ở lại làm còn em về với con. Nhưng rồi tai họa cứ liên tục ập xuống.

Chồng em thì trước Tết chạy xe máy về thăm con, trên đường cũng bị tai nạn khiến chân trái của anh dập nát. Anh đã phải phẫu thuật tới 4 lần và vẫn đang nằm viện. Mấy năm làm thuê làm mướn còn chưa dành dụm được bao nhiêu, giờ tiền vay nợ chạy chữa cho anh lên đến hơn 100 triệu đồng. Ở quê em, vay được chừng ấy tiền đã là khủng khiếp lắm rồi, giờ con thế này, em không biết phải làm sao…

Để có tiền chạy chữa cho anh, em phải để bà nội ra chăm anh, còn em vẫn tiếp tục đi làm. Bây giờ, tai họa ập xuống, ông nội mất, con thì nằm đây, chồng em cũng phải nằm ngoài đó một mình, tất cả phải nhờ vào các y bác sĩ…

Lúc nghe tin ông cháu bị tai nạn, trời đất như đổ sụp đổ trước mắt, em không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa, trong một thời gian ngắn hết tai họa này đến tai họa khác…", kể đến đó, Hường ôm lấy lồng ngực mình, trái tim người mẹ trẻ này như nghẹt lại.

Trao đổi về bệnh tình của bé Hứa Trọng Dũng, bác sĩ Phạm Kiều Oanh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Bé Dũng được đưa vào viện ngày 21/4, trong tình trạng bị chấn thương sọ não, hai bên tai phần xương bị vỡ nhiều, nát có thể để di chứng điếc, liệt dây thần kinh sau này. Hiện chúng tôi đang hội chẩn cùng với Khoa Tai - Mũi - Họng xem có phẫu thuật được tai không nếu không phẫu thuật được thì phải chuyển tuyến ra Trung ương".

Nói về hoàn cảnh của bé Dũng, chị Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không khỏi ái ngại: "Chúng tôi được biết, bố cháu Dũng mới bị tai nạn còn đang điều trị ở bệnh viện ngoài Hà Nội. Đến giờ, cháu Dũng lại tiếp tục bị tai nạn cùng ông. Ông nội thì tử vong, cháu thì "thập tử nhất sinh". Thật tình chúng tôi hiểu người mẹ đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình cháu Dũng trong cơn hoạn nạn này".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4088: Lò Thị Hường.

Địa chỉ: Thôn Bái Tôm, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện đang chăm con tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

ĐT: 0365.419.030

