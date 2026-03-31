“Số tiền ấy giúp tôi như được tái sinh, con tôi thêm một lần có mẹ”

Cách đây không lâu, trong phòng bệnh tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, chị Trần Thị Ngần (SN 1985, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), với đôi mắt trũng sâu, đã từng nghĩ đến việc xin về nhà chờ chết. Không phải chị buông xuôi sự sống, mà bởi đã kiệt quệ sau 15 đợt hóa trị kéo dài trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác.

Sức khoẻ chị Ngần đã tiến triển rõ rệt (Ảnh: Vân Hà).

Thế nhưng, nỗi đau thể xác do khối u gan hành hạ cũng không ám ảnh bằng những dằn vặt khi chị nghĩ về đứa con trai 8 tuổi mắc chứng tự kỷ. Với chị Ngần, cái chết không đáng sợ bằng việc phải bỏ lại con bơ vơ. “Nếu mẹ đi rồi, ai sẽ kiên nhẫn nắm tay con, ai sẽ chăm sóc đứa con tội nghiệp?”, câu hỏi ấy cứa vào lòng chị mỗi đêm.

Ngay trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, những cánh tay yêu thương từ khắp mọi miền đất nước đã dang ra, giúp chị Ngần thoát khỏi hiểm cảnh. Qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ chị 170.933.066 đồng. Số tiền ấy như ngọn lửa đẩy lùi đi bóng tối đang bủa vây gia đình chị.

Nhờ tấm lòng của bạn đọc, chị Ngần như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với tử thần. ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng khoa Ung bướu, người trực tiếp điều trị, không giấu được niềm vui khi chia sẻ về sự tiến triển tích cực của bệnh nhân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, chị Ngần được áp dụng phác đồ điều trị phù hợp, sức khỏe cải thiện rõ rệt (Ảnh: Vân Hà).

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng khoa Ung bướu, từ khối u gan di căn kích thước tới 12cm, đe dọa trực tiếp tính mạng, chị Ngần đã được điều trị bằng thuốc ung thư và can thiệp nút mạch. Hiện, khối u có dấu hiệu hoại tử, thu nhỏ còn khoảng 10cm; đại tràng dần ổn định, cơ thể đáp ứng hóa chất tốt.

“Trước đây, tình trạng của chị Ngần rất nguy kịch. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, chúng tôi có điều kiện áp dụng phác đồ điều trị phù hợp. Hiện, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ăn ngủ tốt hơn, tinh thần ổn định để tiếp tục điều trị”, ThS.BS Trường cho biết.

Chị Ngần là nhân vật trong bài viết “Mẹ ung thư mong được giúp đỡ sớm phẫu thuật để về chăm con trai tự kỷ” đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 13/1. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản cá nhân của chị Ngần.

Giờ đây, trên giường bệnh, không còn là hình ảnh người phụ nữ buông xuôi trong tuyệt vọng. Chị Ngần đã tìm lại nghị lực sống, nụ cười dần trở lại trên gương mặt gầy gò, hốc hác. Những đêm trắng vì nỗi lo viện phí cũng lùi xa, nhường chỗ cho hy vọng. Chị bắt đầu dám mơ về ngày bình phục, trở về bên con trai bé bỏng.

Nắm chặt tay phóng viên, chị nghẹn ngào không nói thành lời. Chị hiểu số tiền ấy không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là tình thương, sự sẻ chia của hàng nghìn bạn đọc - những người chưa từng gặp nhưng vẫn sẵn sàng dang tay nâng đỡ chị trong lúc khốn khó nhất.

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc, con trai chị một lần nữa được có mẹ (Ảnh: Vân Hà).

“Số tiền ấy giúp tôi như được sinh ra lần thứ 2. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã cho tôi cơ hội sống, được tiếp tục làm mẹ. Tôi sẽ cố gắng điều trị thật tốt để sớm trở về chăm sóc con trai. Các nhà hảo tâm đã cho con tôi thêm một lần có mẹ, cho gia đình tôi một tương lai…”, chị Ngần xúc động chia sẻ.

Chị cho biết sẽ dùng phần lớn số tiền để thanh toán viện phí, thuốc men và các ca phẫu thuật. Phần còn lại, chị dành cho các đợt hóa chất theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời dành điều trị chứng tự kỷ cho con trai.

Hành trình chiến đấu với ung thư vẫn còn dài, nhưng sự chung tay của cộng đồng đã tiếp thêm hy vọng cho gia đình chị Ngần. Điều đó chứng minh rằng, lòng nhân ái chính là nguồn động lực lớn, giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh.