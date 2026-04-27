Sau tai nạn, chàng trai 24 tuổi học cách sống tiếp đầy nghị lực

Sau tai nạn, chàng trai 24 tuổi dần học cách sống tiếp đầy nghị lực (Video: Hương Hồng).

Những ngày cuối tháng 4, căn nhà nhỏ ở xã Châu Quế (Lào Cai) đã ấm áp trở lại. Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Hoàng Văn Nhất (SN 2002) đã được xuất viện trở về nhà.

Giờ đây, Nhất bắt đầu làm quen với nhịp sống mới, chậm rãi, dè dặt nhưng đầy nỗ lực. Mỗi bước đi, em phải lần theo vách tường, từng chút một, như học lại từ đầu những điều tưởng chừng rất quen thuộc.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 187.860.489 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình Hoàng Văn Nhất (Ảnh: CTV).

Ngày 27/4, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 187.860.489 đồng tới gia đình Hoàng Văn Nhất.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ Nhất qua tài khoản báo Dân trí, đã được kết chuyển tới tài khoản chị Ngô Thị Điểm (SN 1976, mẹ của Nhất) trước đó để kịp thời phục vụ việc điều trị.

Ngoài ra, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Nhất còn được các nhà hảo tâm hỗ trợ 83 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Nhất đã nhận được hơn 260 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm.

Gặp nạn trên đường, Nhất bị đa chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Tai nạn xảy ra vào cuối năm 2025 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chàng trai 24 tuổi. Từ một thanh niên khỏe mạnh, Nhất rơi vào tình trạng chấn thương sọ não và hàm mặt rất nặng, mất hoàn toàn thị lực.

Những ngày đầu nằm viện, Nhất gần như không chấp nhận được thực tế. Không còn nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ xung quanh em trở nên xa lạ. Nhưng bên cạnh Nhất luôn có mẹ - người phụ nữ gầy gò, lặng lẽ nắm tay con qua từng ngày.

“Chỉ cần con còn sống, còn cơ hội chữa trị là tôi mừng rồi…”, chị Điểm nghẹn ngào.

Nhờ sự tận tâm của các y, bác sĩ, sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của Nhất dần ổn định. Em được xuất viện về nhà, chờ khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục điều trị mắt theo chỉ định.

Trở về nhà, Nhất bắt đầu hành trình mới. Không còn nhìn thấy, em tập ghi nhớ từng vị trí trong căn nhà nhỏ. Có lúc vấp ngã, có lúc loạng choạng, nhưng Nhất không bỏ cuộc. “Em sẽ cố gắng. Miễn là còn cơ hội chữa trị, em không muốn bỏ cuộc”, Nhất nói.

Trong lời nói giản dị ấy không còn sự tuyệt vọng như những ngày đầu, mà chứa đựng sự bình tĩnh và kiên trì.

Hơn 260 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã giúp chàng trai trẻ dần ổn định sức khỏe, nuôi hy vọng tìm lại ánh sáng (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí đã giúp bệnh nhân có thêm điều kiện điều trị.

“Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của bạn đọc Dân trí. Chính sự chung tay ấy đã giúp nhiều bệnh nhân như Nhất có thêm cơ hội hồi phục và tiếp tục cuộc sống”, chị Phương chia sẻ.

Với gia đình Nhất, hơn 260 triệu đồng không chỉ là chi phí điều trị, mà còn là điểm tựa tinh thần để vững tin bước tiếp.

Giờ đây, mỗi buổi sáng, Nhất lại bước ra hiên nhà, lắng nghe tiếng gió, tiếng người qua lại. Dù không còn nhìn thấy, em vẫn cảm nhận được nhịp sống đang tiếp diễn quanh mình.

“Em mong sau này mắt có thể tốt hơn. Dù không được như trước, em vẫn muốn học một nghề phù hợp để tự nuôi sống bản thân…”, Nhất chia sẻ.

Trong bóng tối, chàng trai 24 tuổi từng ngày tìm lại ánh sáng theo cách của riêng mình. Từ sự sẻ chia thầm lặng của những tấm lòng nhân ái, một hành trình mới đã mở ra - hành trình của nghị lực, niềm tin và hy vọng.