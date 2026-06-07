Nụ cười ngày xuất viện của người mẹ nghèo từng tuyệt vọng chờ mổ tim (Video: Hương Hồng).

Ngày 6/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 210.512.114 đồng tới gia đình chị Bàn Thị Năm (SN 1980, dân tộc Dao, trú tại xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản gia đình chị Năm trước đó để phục vụ việc phẫu thuật tim cho chị.

Chị Năm xúc động chia sẻ, ngoài số tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được bà con, cô bác, các nhà hảo tâm giúp hơn 85 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Như vậy, tính đến nay, gia đình chị Năm đã được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 300 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 210.512.114 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Bàn Thị Năm (Ảnh: CTV).

Chị Năm từng nhiều lần bật khóc vì tuyệt vọng, nay nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào, giọng nói khỏe khoắn. Ít ai nghĩ rằng, chỉ hơn 2 tháng trước, chị còn nằm trên giường bệnh với nỗi lo không có đủ tiền để bước vào ca phẫu thuật tim sinh tử.

Hoàn cảnh của chị Năm được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Góa phụ cụt chân cần mổ tim gấp, con trai phụ hồ bất lực cầu cứu".

Hơn 10 năm trước, chị Năm phải cắt bỏ chân trái do thuyên tắc động mạch chi dưới. Biến cố chưa dừng lại khi năm 2018, chồng chị qua đời vì ung thư gan, để lại người vợ khuyết tật cùng 2 con.

Trước đó, chị Năm nhập viện trong tình trạng bệnh tim đã ở giai đoạn nặng, có chỉ định phẫu thuật thay van tim, nhưng gia đình thuần nông nghèo khó không thể xoay nổi tiền cho ca mổ (Ảnh: Hương Hồng).

Mất sức lao động, sức khỏe ngày càng suy kiệt, chị Năm tiếp tục được chẩn đoán mắc bệnh tim nặng với tình trạng hẹp - hở van hai lá, rung nhĩ và suy tim. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay van tim để giữ lại sự sống.

Thế nhưng, chi phí điều trị là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình nghèo. Con trai chị là Lý Văn Hùng (SN 1997) là lao động chính của gia đình 5 người. Thu nhập từ công việc phụ hồ vốn bấp bênh nay càng khó khăn hơn khi Hùng phải nghỉ việc để chăm sóc mẹ bệnh nặng.

Đúng lúc gia đình rơi vào bế tắc, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

Chị Năm nở nụ cười rạng rỡ sau ca phẫu thuật tim thành công (Ảnh: Hương Hồng).

"Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, em mới có cơ hội được phẫu thuật. Nếu không có bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và các bác sĩ cứu chữa, có lẽ em không thể có được ngày hôm nay", chị Năm xúc động nói.

Người phụ nữ dân tộc Dao nhiều lần gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Theo chị Năm, sau ca phẫu thuật sức khỏe của chị tiến triển tốt. Những cơn mệt, khó thở đã giảm. Điều khiến chị hạnh phúc nhất là được sống, trở về nhà và tiếp tục đồng hành cùng các con.

Gia đình chị Năm gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã yêu thương, giúp đỡ trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Chứng kiến sự hồi phục của người bệnh, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, hoàn cảnh chị Năm là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn mà bệnh viện luôn dành sự quan tâm.

"Chúng tôi rất vui khi chị Năm đã được phẫu thuật thành công và sức khỏe tiến triển tốt. Sự đồng hành của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm không chỉ giúp người bệnh có thêm chi phí điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua bệnh tật", chị Phương cho biết.