"Ngày vui lớn của cuộc đời tôi"

Chiều 16/11, khoảnh sân của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh (73 tuổi), ở tổ dân phố 9, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương, đồng đội cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong (TNXP), cùng đông đảo bà con lối xóm có mặt để chung vui trong Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái.

Niềm vui của bà Thanh - thứ 2 từ trái sang (Ảnh: Dương Nguyên).

"Hôm nay là ngày vui lớn trong cuộc đời tôi. Suốt đêm qua, 2 vợ chồng cứ nôn nao, mong trời nhanh sáng để được đón ngày khởi công", bà Thanh chia sẻ.

Buổi lễ do báo Dân trí phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Huy Tập tổ chức. Tham dự có ông Trần Văn Lượng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; bà Dương Thị Thìn, Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh; ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Buổi lễ khởi công xây dựng nhà tặng gia đình bà Thanh diễn ra chiều 16/11 (Ảnh: Hoài Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn (78 tuổi, chồng bà Thanh) không giấu được niềm vui khi gia đình nhận được sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí. Ông gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp vợ chồng có thêm kinh phí xây dựng căn nhà kiên cố, để không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo nhà đổ, mái tốc mỗi khi mưa bão.

Với số tiền 122.483.700 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, gia đình dự kiến xây dựng căn nhà cấp bốn rộng 70m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh. Phần kinh phí dự kiến còn thiếu hơn 150 triệu đồng sẽ do con cháu đóng góp và gia đình vay mượn thêm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Hoài Anh).

Tại buổi lễ, ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập, cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lâm cho biết thời gian qua phường Hà Huy Tập nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn.

Ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Dương Nguyên).

"Ngày hôm nay, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình bà Thanh. Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp gia đình bà sớm có ngôi nhà khang trang, kiên cố, yên tâm ổn định cuộc sống", ông Lâm chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập cũng mong muốn thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đại diện báo Dân trí cùng các đại biểu trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Thanh (Ảnh: Hoài Anh).

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Huy Tập, cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình bà Thanh, ông Sơn trong quá trình xây dựng nhà ở. Hàng xóm và đồng đội cựu chiến binh, cựu TNXP cũng sẵn sàng góp ngày công, giúp gia đình giảm bớt chi phí.

Trước đó, chính quyền phường đã huy động lực lượng cùng bà con lối xóm tháo dỡ căn nhà cũ, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công.

Ông bà nuôi cháu bị mẹ bỏ rơi, bố đi làm ăn xa

Vợ chồng bà Thanh, ông Sơn là nhân vật trong bài viết “Mẹ bỏ rơi từ 2 tháng tuổi, nam sinh ở cùng ông bà già yếu trong nhà chờ sập”.

Bà Thanh từng tham gia lực lượng TNXP, còn ông Sơn là cựu chiến binh. Trở về quê hương sau ngày đất nước thống nhất, ông bà nên duyên vợ chồng vào năm 1975 và có 3 người con. Cuộc sống gia đình vốn không dư dả. Ông từng làm công nhân, sau đó vợ chồng chủ yếu gắn bó với đồng ruộng, chắt chiu nuôi các con trưởng thành.

Đại diện báo Dân trí và các đại biểu cùng đại diện gia đình thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Hoài Anh).

Các con lần lượt lập gia đình nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Biến cố xảy đến với người con trai thứ hai khi cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Cháu Nguyễn Văn Chiến chào đời chỉ nặng 1,4kg, sức khỏe yếu, những ngày đầu phải nằm lồng kính để chăm sóc đặc biệt.

Khi Chiến mới được 2 tháng tuổi, mẹ em rời đi rồi mất liên lạc. Người cha sau đó vào miền Nam làm ăn, nhiều năm không thể thường xuyên ở bên con, thu nhập cũng bấp bênh. Từ đó, bà Thanh, ông Sơn trở thành chỗ dựa chính của cháu.

Nụ cười rạng rỡ của bà Thanh cùng các đại biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoài Anh).

Suốt 16 năm qua, từ khi Chiến còn đỏ hỏn đến khi học lớp 10, ông bà thay nhau chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và chuyện học hành cho cháu. Dù tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, 2 vợ chồng vẫn cố gắng để cháu được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Thương ông bà vất vả, những ngày nghỉ hè, Chiến tranh thủ làm thêm tại một xưởng gỗ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sự trưởng thành, biết sẻ chia của cậu học trò cũng là niềm an ủi lớn đối với ông bà.

Cuộc sống của gia đình hiện chủ yếu dựa vào khoản lương hưu ít ỏi và thu nhập từ làm ruộng. Cả ông Sơn và bà Thanh đều mắc các bệnh liên quan đến tim, phổi, xương khớp nên thường xuyên phải thăm khám, điều trị, tốn kém tiền thuốc men.

Căn nhà của gia đình bà Thanh trước kia (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong những nỗi lo chồng chất, điều khiến ông bà bất an nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được dựng từ hàng chục năm trước bằng khung tre nứa, rơm trộn bùn, bên ngoài trát xi măng. Qua thời gian, các cấu kiện đã mục nát, không còn đảm bảo an toàn.

Đợt bão lớn hồi tháng 9/2025, từng khiến mái nhà bị tốc. Từ đó, mỗi khi mưa lớn, vợ chồng bà Thanh lại đưa cháu sang nhà hàng xóm trú nhờ vì sợ căn nhà không chịu nổi sức gió, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí đã giúp gia đình bà Thanh hiện thực hóa mong ước có một mái nhà vững chãi sau nhiều năm chờ đợi. Đây cũng là động lực để vợ chồng bà và người cháu yên tâm sinh sống, học tập trong điều kiện an toàn, ổn định hơn.