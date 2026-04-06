Nỗ lực vượt khó xây dựng công trình phòng học Dân trí ở bản biên giới

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, điều kiện giao thông khắc nghiệt, công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã được đơn vị thi công tích cực triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc vận chuyển vật liệu vào công trường gặp vô vàn khó khăn. Đơn vị thi công phải huy động phương tiện, thuê xe chuyên dụng vượt quãng đường hơn 30km từ xã Bắc Lý vào bản Cha Nga.

Xe chở vật liệu vượt khó vào bản Cha Nga, Mỹ Lý, Nghệ An (Video: Nguyễn Phê).

Anh Kha Tám, lái xe chở vật liệu chia sẻ: “Đường vào bản rất khó đi, nhiều đoạn dốc, cua gấp, lại trơn trượt nên xe tải lớn rất khó tiếp cận. Có hôm phải dừng giữa đường, chờ thời tiết thuận lợi mới dám tiếp tục. Nhưng vì công trình cho học sinh nên anh em ai cũng cố gắng".

Các tổ thợ đang khẩn trương thi công tại công trình phòng học Dân trí (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng, vật liệu xây dựng đã được tập kết vào chân công trình. Đến nay, phần móng của 2 phòng học Dân trí đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc cho các hạng mục tiếp theo. Các tổ thợ đang tranh thủ từng ngày nắng ráo để thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ.

Ông Bùi Hữu Thủy, thợ chính công trường cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, làm việc liên tục để sớm hoàn thiện công trình.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc vận chuyển vật liệu, đặc biệt là xi măng. Khi vật liệu đã được đưa vào công trường, anh em tranh thủ thi công liên tục, không để gián đoạn. Chúng tôi xác định, đây không chỉ là trách nhiệm của đơn vị thi công, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng”, ông Thủy nhấn mạnh.

Hiện tại, phần móng công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga cơ bản đã hoàn thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Hoàng Đăng Kiều, đơn vị thi công cho biết: “Chúng tôi đã tính toán kỹ phương án vận chuyển, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa vật liệu vào. Hiện, phần móng đã xong, đơn vị sẽ tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại”.

Theo ông Kiều, chi phí vận chuyển vật liệu vào điểm trường tăng cao, giao thông gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, xác định đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn của báo Dân trí và nhà hảo tâm, đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì thi công để đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Sắt thép, vật liệu được chuẩn bị cho việc thi công (Ảnh: Nguyễn Phê).

Công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới Việt - Lào, nơi còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, giúp các em có môi trường học tập ổn định hơn trong thời gian tới.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh "Mong ước của cô trò ở điểm trường bên dòng sông ngăn cách hai quốc gia".

Tại đây, điểm trường Mầm non và Tiểu học còn tạm bợ, xuống cấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của khoảng hơn 30 học sinh. Các cô giáo phải bám bản, vượt suối, băng rừng để vận động trẻ đến lớp. Nguyện vọng lớn nhất của thầy, trò và người dân là có phòng học kiên cố, an toàn cùng khu bếp để cải thiện điều kiện học tập.

Bản Cha Nga có 94 hộ dân, với hơn 450 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống của bà con ở đây rất khó khăn, chủ yếu dựa vào nương rẫy.