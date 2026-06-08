Nhân viên y tế hoại tử xương nghẹn ngào: "Điều ước của em đã thành sự thật"

Một ngày đầu tháng 6, phóng viên Dân trí trở lại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) chứng kiến hành trình hồi phục của chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi), sau ca phẫu thuật xương thành công.

Chị Ngân là nhân vật trong bài viết "Nhân viên y tế nguy cơ tàn phế bật khóc: Tôi sợ không còn sức lo cho con" đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 23/5. Thời điểm đó, chị Ngân bất ngờ phát hiện hoại tử chỏm xương đùi nặng, không thể đứng lên sau ca trực đêm.

Đối mặt nguy cơ tàn phế, nỗi lo lớn nhất của người mẹ đơn thân không chỉ là sức khỏe của bản thân, mà còn là việc khó có thể làm tròn trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy 2 con thơ trong những tháng ngày sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngay sau khi bài báo đăng tải, chị Ngân đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là 66.266.982 đồng. Cùng với sự tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, chị đã được phẫu thuật thay khớp háng thành công, khắc phục tình trạng hoại tử chỏm xương đùi.

Hậu phẫu, sức khỏe nữ nhân viên y tế dần ổn định. Hiện tại, chị được xuất viện để tiếp tục tập luyện phục hồi tại nhà. Nếu không có gì thay đổi, người mẹ trẻ sẽ sớm trở lại bệnh viện làm việc.

Không giấu được xúc động khi nhắc về hành trình cùng đồng nghiệp vượt qua biến cố sức khỏe, ThS Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nơi chị Ngân công tác, chia sẻ, thời điểm biết tin nữ nhân viên y tế lâm bệnh nặng, ai cũng trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của chị.

Là mẹ đơn thân, chị Ngân một mình thuê trọ, nuôi 2 con nhỏ bằng đồng lương khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, chi phí cho ca phẫu thuật lên tới hàng chục triệu đồng, vượt quá khả năng xoay xở của chị.

"Khi nghe Ngân tâm sự không có tiền để mổ, chúng tôi xác định phải ưu tiên cứu sức khỏe cho em trước, còn khó khăn về chi phí sẽ tìm cách tháo gỡ sau.

Tập thể bệnh viện, công đoàn và nhiều đồng nghiệp đã cùng tiếp thêm sức cho Ngân. Chúng tôi cũng rất cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp Ngân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất", chị Trinh chia sẻ.

Phóng viên báo Dân trí (ngoài cùng bên trái) đến bệnh viện trao số tiền 66.266.982 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Kim Ngân (Ảnh: NT).

ThS Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, điều trăn trở nhất khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của chị Kim Ngân là việc một nhân viên y tế đang ngày ngày cùng tham gia công tác chăm sóc sức khỏe lại rơi vào hoàn cảnh quá chật vật khi bản thân mắc bệnh.

Bệnh viện và phòng Công tác xã hội đã cố gắng hỗ trợ trong khả năng và quy định, nhưng với chi phí điều trị kéo dài cùng gánh nặng cơm áo của 1 người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, chị Ngân vẫn rất cần sự chung tay từ cộng đồng.

"Số tiền độc giả giúp đỡ không chỉ giúp Ngân có đủ kinh phí phẫu thuật, mà còn là nguồn động viên tinh thần để em sớm trở lại cuộc sống bình thường”, đại diện phòng Công tác xã hội bày tỏ.

Nữ nhân viên y tế tập đi sau ca phẫu thuật thay khớp háng (Ảnh: Hoàng Lê).

Có lẽ, người vui mừng nhất lúc này là chị Nguyễn Thị Kim Ngân. Dù vẫn phải vịn tường, tập tễnh từng bước trong quá trình phục hồi chức năng, nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt nữ nhân viên y tế sau những ngày dài đối diện với biến cố sức khỏe.

"Em vui và mừng lắm! Lúc đầu cũng như bây giờ, em chỉ ước mình có đủ tiền để trả viện phí thôi, còn lại em sẽ tự đi làm xoay xở tiếp. Bây giờ điều ước của em đã thành sự thật. Em biết ơn bạn đọc và mọi người đã giúp đỡ, hỗ trợ từ những ngày nằm viện đến lúc mổ.

Nếu không có gì thay đổi, khoảng 2 tháng nữa em có thể đi làm. Em vẫn sẽ là nhân viên y tế ở bệnh viện...", chị Kim Ngân xúc động cho biết.