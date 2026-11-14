Ngày 14/11, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp UBND xã Hương Mỹ (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Phùng Thị Kim Hằng (42 tuổi, trú ấp Ngãi Đăng, xã Hương Mỹ).

Chị Hằng là nhân vật trong bài viết "Mẹ ung thư gửi con cho chồng cũ rồi về cầm cự trong chòi rách", đăng ngày 5/10.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND, HĐND xã Hương Mỹ trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới chị Hằng (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã ủng hộ chị Hằng số tiền 104.364.427 đồng để chị vượt qua khó khăn. Ngoài ra, thông qua tài khoản ngân hàng của mình, chị còn được giúp hơn 12 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Nung, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" mà báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm đã phát huy trong suốt thời gian qua.

Ông Phạm Văn Nung, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Nung, hộ chị Hằng thuộc diện khó khăn ở địa phương, điều kiện chỗ ở không được đảm bảo vì ngôi nhà lá cũ không còn lành lặn. Sự giúp đỡ của bạn đọc đã giúp cả nhà chị Hằng có được mái ấm vững chãi.

"Thay mặt địa phương, tôi rất cảm ơn tấm lòng bạn đọc. Trong thời gian thi công, địa phương sẽ theo dõi sát sao tiến độ, sớm đưa công trình hoàn thành để gia đình sử dụng. Về phía hộ chị Hằng phải có trách nhiệm giữ gìn, tu bổ ngôi nhà, không phụ tấm lòng các nhà hảo tâm", ông Nung nói thêm.

Các đại biểu và gia đình thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chị Hằng gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ để chị và cha mẹ có được chỗ ở tử tế. Những ngày qua, khi nghe sắp khởi công nhà, cả gia đình chị Hằng ai nấy đều vui mừng, bởi từ nay không lo chỗ ở bị ngập nước, mưa dột nữa.

Theo thiết kế, nhà của chị Hằng có kích thước 4x10m, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, có nhà bếp và khu vệ sinh. Dự kiến, ngôi nhà xây dựng trong 1 tháng, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Nói về số tiền để xây nhà, chị Hằng chia sẻ, khoản tiền được bạn đọc giúp đỡ, chị đã dùng phần lớn vào việc cất nhà, còn lại chữa bệnh ung thư,

"Người thân hay tin tôi có tiền cất nhà, ai cũng mừng lắm. Họ phụ làm nền, nếu thiếu thốn gì có thể mượn một ít để xoay xở", chị Hằng bộc bạch.

Ngôi nhà xập xệ của gia đình chị Hằng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, chị Hằng sống cùng cha mẹ già. Cuối năm 2025, chị phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung.

Trước khi bệnh tật ập đến, chị Hằng là công nhân kiểm hàng tại một công ty ở xã Mỏ Cày, thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy không nhiều nhưng đủ để người phụ nữ trang trải cuộc sống và lo cho con trai út Nguyễn Thành Đạt (9 tuổi).

Chị Hằng có 2 con trai là Nguyễn Thành Nhân (15 tuổi) và Đạt. Sau khi ly hôn, chị Hằng nuôi Đạt, còn Nhân ở với cha.

Cuộc sống của 2 mẹ con vốn không dư dả nhưng vẫn bình yên. Tuy nhiên, bệnh tật ập đến, mọi thứ đảo lộn.

Không thể tiếp tục làm việc, chị Hằng phải vay mượn tiền để trang trải chi phí điều trị. Mỗi lần nhập viện, tái khám là thêm một khoản tiền. Đến nay, số nợ của chị đã gần 100 triệu đồng. Từ ngày bệnh nặng, chị Hằng đành gửi bé Đạt cho chồng cũ chăm sóc.

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Văn Tạo (cha đẻ chị Hằng) trở thành lao động chính trong gia đình. Hàng ngày, ông đi lột dừa thuê, công việc nặng nhọc nhưng chỉ kiếm được khoảng 50.000-70.000 đồng/ngày. Khoản tiền ít ỏi ấy là nguồn thu nhập chính để vợ chồng ông và con gái sống qua ngày.