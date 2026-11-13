Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Triệu Văn Hồng (SN 1978, chồng chị Chu Thị Luyến, ở bản Mường, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, sau thời gian điều trị ung thư, chị Luyến đã qua đời ngày 26/10.

Sau khi lo hậu sự cho vợ, anh Hồng tiếp tục nằm viện điều trị bệnh. Đến nay, khi sức khỏe dần hồi phục, anh mới có thể liên hệ với phóng viên, gửi lời cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Sự ra đi của chị Luyến là mất mát lớn đối với gia đình (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, ngày 18/10, báo Dân trí đã phản ánh về cảnh ngộ của họ qua bài viết “Hai vợ chồng bệnh nặng, gia đình khánh kiệt, con út có nguy cơ nghỉ học”.

Sau khi bài viết được đăng tải, gia đình nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm. Thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ gia đình hơn 89 triệu đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình nhận được lên hơn 109 triệu đồng.

Sự chung tay ấy đã kịp thời tiếp thêm nguồn lực, giúp vợ chồng chị Luyến có kinh phí điều trị bệnh, đồng thời vơi bớt gánh nặng kinh tế trong những ngày tháng khó khăn.

Nhắc đến sự giúp đỡ của cộng đồng, anh Triệu Văn Hồng xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm: “Tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. Vợ tôi không còn, nhưng sự quan tâm, sẻ chia của mọi người, gia đình tôi sẽ luôn ghi nhớ”.

Dù không thể giữ chị Luyến ở lại với gia đình, sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp chị có thêm điều kiện điều trị đến những ngày cuối cùng. Còn với anh Hồng và người thân, tình cảm ấy còn là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình có thêm sức mạnh vượt qua mất mát.