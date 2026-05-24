Người phụ nữ đơn thân bị bệnh, gồng mình chăm mẹ bại liệt, 2 con thiểu năng

Tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), hình ảnh chị Nguyễn Uyên Trâm Oanh (33 tuổi, trú phường Cư Bao, Đắk Lắk) mắc bệnh động kinh vẫn tận tụy chăm sóc người mẹ bại liệt đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Dáng vẻ chậm chạp, chị Oanh vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa tất tả lo toan cho người mẹ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.

Chị Oanh chăm sóc cho người mẹ bị bại liệt kèm nhiều chứng bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngồi nép mình trong một góc bệnh viện, chị Oanh nghẹn ngào kể về chuỗi ngày gian khó mà gia đình chị đang phải đối mặt. Từ năm 3 tuổi, chị Oanh đã mắc bệnh viêm não. Do hoàn cảnh khó khăn, không được chạy chữa kịp thời, căn bệnh đã để lại di chứng động kinh, đeo bám chị suốt cuộc đời.

Từ năm 2018, bệnh tình của chị trở nặng, với những cơn co giật vài lần mỗi tháng, đôi khi mất hoàn toàn ý thức. Để kiểm soát bệnh, chị Oanh phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày.

Chị Oanh là mẹ đơn thân, đang nuôi 2 con trai 11 tuổi và 8 tuổi. Cả 2 bé đều bị khuyết tật nặng về trí tuệ, nói chưa rõ, không thể tự chăm sóc bản thân và thường xuyên la hét vô thức. Với hy vọng 2 bé có thể hòa nhập cộng đồng, chị Oanh đã gửi các con vào trường chuyên biệt.

Người phụ nữ lo sợ bệnh động kinh có thể tái phát bất cứ lúc nào (Ảnh: Thúy Diễm).

Khó khăn càng chồng chất khi bà Nguyễn Thị Thu (61 tuổi, mẹ chị Oanh) bị liệt nửa người sau 3 lần tai biến. Bà Thu còn mắc hàng loạt bệnh nặng như suy thận giai đoạn 3, tiểu đường, tim mạch… Sức khỏe suy kiệt khiến mọi sinh hoạt của bà đều phụ thuộc hoàn toàn vào người con gái bệnh tật.

Cha chị Oanh, 67 tuổi, cũng suy giảm sức khỏe vì bệnh xương khớp, không còn khả năng lao động nặng. Cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp bệnh tật ít ỏi khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng của 2 đứa trẻ. Số tiền ấy phải chắt chiu từng đồng cho ăn uống, thuốc men, sinh hoạt.

“Không dám ăn, không dám mặc, cả căn nhà đã xuống cấp sau hơn 30 năm sử dụng, gia đình chưa từng dám sửa sang”, chị Oanh chia sẻ.

Mẹ chị Oanh mắc nhiều chứng bệnh, kinh phí điều trị tốn kém (Ảnh: Thúy Diễm).

Gần đây, tình trạng của bà Thu trở nặng, phải nhập viện điều trị dài ngày. Chị Oanh đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa. Trong bệnh viện, chị thấp thỏm lo âu khi tiền cạn dần, còn ở nhà người cha đau yếu phải gồng mình chăm sóc 2 cháu nhỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Nhi Phúc, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tình trạng của bà Thu rất phức tạp. Di chứng đột quỵ khiến khả năng hồi phục thấp, trong khi tiểu đường không kiểm soát làm bệnh thận tiến triển nặng hơn.

“Việc điều trị có thể kéo dài, đòi hỏi chi phí lớn và phải có người chăm sóc thường xuyên. Nếu bệnh diễn tiến xấu phải chạy thận sẽ rất vất vả cho gia đình”, bác sĩ Phúc cho hay.

Căn nhà xuống cấp nhưng chị Oanh không dám mơ đến việc sửa sang vì bệnh tật đang bủa vây cả gia đình (Ảnh: Trương Nguyễn).

Giữa những ngày tháng cùng cực, chị Oanh ước mong có đủ tiền chạy chữa cho mẹ, có điều kiện chăm sóc 2 con. “Tôi không biết bản thân sẽ lên cơn bệnh lúc nào, cái nghèo, cái khổ luôn bủa vây cả nhà”, chị Oanh lo lắng nói.

Với chị Oanh, ước mơ một ngày nào đó có thể sửa sang lại mái nhà xuống cấp, mục nát, xiêu vẹo càng trở nên xa vời. Nghĩ về chặng đường phía trước, chị lặng im thở dài. Người phụ nữ vẫn phải gồng mình trước số phận nghiệt ngã, một bên là người mẹ già bệnh nặng cần chăm sóc, một bên là 2 con thơ với tương lai mờ mịt.