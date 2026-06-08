Người mẹ mắc ung thư phổi xúc động trước sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí

Người mẹ ung thư xúc động khi được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời (Video: Huyền Nguyễn).

Tia hy vọng cho người mẹ ung thư phổi

Sau đợt xạ trị với tổng liều 60 Gray, chị Phạm Thị Thư (SN 1975, trú tại thôn Đăng Triều, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh) được chuyển đến khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Tạ Mai Loan, khoa Hóa trị liệu, chị Thư đã trải qua 6 tuần hóa xạ trị đồng thời theo phác đồ điều trị nghiêm ngặt.

Mặc dù bước đầu đáp ứng điều trị, song tiên lượng bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ xấu do ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn. Kết quả chụp đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đã thu nhỏ so với thời điểm ban đầu.

Bác sĩ Tạ Mai Loan, khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 chia sẻ về tình trạng bệnh của chị Thư (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sắp tới, chị Thư cần thực hiện ít nhất 2 đợt hóa trị nữa để đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể. Nếu đáp ứng tốt với hóa trị, chị có thể chuyển sang giai đoạn theo dõi, tái khám định kỳ. Trường hợp bệnh vẫn tiến triển, chị sẽ phải tiếp tục điều trị bằng hóa chất.

Chị Thư cho biết, thời điểm nhập viện, cân nặng của chị khoảng 47kg. Sau đợt xạ trị, cổ họng bị bỏng rát, cảm giác như lửa đốt khiến việc ăn uống vô cùng khó khăn, cân nặng giảm chỉ còn 43kg.

Chị Phạm Thị Thư đang điều trị tại khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chị Thư là nhân vật trong bài viết “Chồng mới mất, người mẹ mắc ung thư phổi lo lắng tương lai các con” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 14/5.

Năm ngoái, chồng chị Thư qua đời vì ung thư phổi. Chưa nguôi nỗi đau mất chồng, dịp Tết 2026, chị Thư lại bàng hoàng nhận tin mắc căn bệnh quái ác giống chồng.

Gia đình bên chồng đông anh em nhưng đều đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn nên không thể đỡ đần được nhiều. Những ngày chị nằm viện, người cháu họ ở gần thường xuyên qua lại giúp đỡ, mua thực phẩm cho 2 con của chị.

Từ ngày mẹ nhập viện, 2 con trai của chị Thư là Thiệm và Thiệp tự bảo ban nhau sinh hoạt, học hành. Cháu Thiệm vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 và đang chờ kết quả; cháu Thiệp cũng vừa học xong lớp 8.

Trong căn nhà vắng bóng người lớn, nằm heo hút gần nghĩa trang, 2 đứa trẻ ngày ngày ngóng tin mẹ.

Sự chung tay của những tấm lòng nhân ái

Cảm thông hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Thư, qua báo Dân trí, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ. Chỉ trong tuần đầu tiên sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị được đăng, bạn đọc đã ủng hộ hơn 106 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông qua bài viết trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm đã ủng hộ chị Thư 30 triệu đồng và sẽ hỗ trợ thường xuyên 1 triệu đồng/tháng trong vòng 1 năm.

Từ nguồn hỗ trợ này, chị Thư có kinh phí duy trì các đợt hóa trị, gia đình cũng vơi bớt gánh nặng cuộc sống, chăm lo học hành cho 2 con trong giai đoạn khó khăn nhất.

Cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 hỏi thăm sức khỏe chị Thư (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nhận được sự giúp đỡ kịp thời, chị Thư xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dang tay cứu giúp mẹ con chị.

Người mẹ nghèo cũng gửi lời cảm ơn tới các nhân viên phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã kết nối hoàn cảnh của chị với báo Dân trí, đồng thời hỗ trợ những suất ăn miễn phí trong thời gian điều trị.

Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư phổi của chị Thư vẫn còn nhiều gian nan. Phía trước là những đợt hóa trị cùng nỗi lo chi phí điều trị và tương lai của 2 con nhỏ.

“Gia đình em khó khăn lắm! Chồng em mới mất được mấy tháng, 2 cháu còn nhỏ đang đi học. Em chỉ mong các bác, cô, chú giúp đỡ mẹ con em vượt qua cơn hoạn nạn này...”, chị Thư nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Thư, mới đây, gia đình chị đã được trưởng thôn đưa vào danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn để địa phương xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Chặng đường điều trị phía trước của người mẹ nghèo vẫn còn nhiều gian nan. Tuy nhiên, sự sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm cho chị niềm tin và động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật, nuôi hy vọng một ngày được trở về bên các con.