Người mẹ góa nghèo chăm con chấn thương sọ não được giúp hơn 200 triệu đồng

Ngày 13/4, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao biển biểu trưng số tiền 180.087.522 đồng tới bà Nguyễn Thị Hương (mẹ bệnh nhân Đinh Hữu Khanh). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh Khanh thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của bà Hương trước đó để phục vụ quá trình điều trị.

Đại diện báo Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Hương (mẹ bệnh nhân Đinh Hữu Khanh) (Ảnh: Thu Nga).

Bên cạnh đó, thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ anh Khanh 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Khanh là hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian bệnh nhân Khanh nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, Phòng Công tác xã hội cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt, suất ăn miễn phí.

Anh Đinh Hữu Khanh là nhân vật trong bài viết "Con trai nguy kịch sau tai nạn, người mẹ góa cầu cứu cộng đồng", được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 20/12/2025.

Bệnh nhân Đinh Hữu Khanh thời điểm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ngày 18/9/2025, một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến khiến anh Khanh bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê kéo dài.

Anh Khanh nhập viện và điều trị tại nhiều khoa của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Sau đó, anh được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để mổ ghép sọ não. Sau phẫu thuật, anh Khanh được gia đình đưa về nhà tĩnh dưỡng, trước khi tiếp tục đi viện phục hồi chức năng.

Hiện, anh Khanh đã có thể tự thở, vẫn ăn qua sonde và đã có thể nhận biết được người thân. Tuy nhiên, dự kiến quá trình hồi phục còn kéo dài.

Hiện, anh Khanh được mẹ chăm sóc tại nhà (Ảnh: Nguyễn Văn Giang).

Tại buổi trao tặng, BSCKII Nguyễn Đăng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ gia đình bệnh nhân Đinh Hữu Khanh. Sự ủng hộ đó không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn tiếp thêm động lực để người bệnh và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn.

Xúc động khi được chia sẻ, ủng hộ, bà Nguyễn Thị Hương gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Bà Hương cho biết, dự kiến ngày 14/4 sẽ đưa anh Khanh tới Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh để tiếp tục điều trị. Chặng đường khó khăn phía trước còn dài, nhưng nhờ sự chung tay từ những tấm lòng nhân ái, bà và con trai tiếp tục cố gắng.