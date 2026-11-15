Sạt lở khiến lối đi vào nhà bị mất, gia đình ông Đặng Văn On (64 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) phải dọn ra ngoài thuê trọ sinh sống suốt 3 tháng qua.

Cha bệnh nặng, con trai gồng gánh cả nhà

Ba thế hệ trong gia đình chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống và thuốc men điều trị bệnh cho ông On đều trông chờ vào khoản tiền công ít ỏi của người con trai đang làm phụ hồ tại TPHCM.

Ở tuổi ngoài 60, ông On đã có 5 năm chống chọi với căn bệnh tiểu đường. Bệnh tình ngày càng nặng, kéo theo nhiều biến chứng khiến ông suy kiệt sức khỏe, không thể đi lại. Đáng lo hơn, chân trái của ông đang bị hoại tử, có nguy cơ phải tháo khớp.

Ông On cùng con dâu và cháu nội trong căn trọ chật hẹp (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 2 ngón chân, nhưng vết thương vẫn tiếp tục lan rộng lên khớp háng. Bác sĩ nói phải tháo khớp, đồng nghĩa với việc tôi trở thành người tàn phế suốt cuộc đời, tạo gánh nặng cho các con", ông On buồn bã nói.

Trước đây, ông On làm nghề chạy xe ôm để kiếm sống. Vợ mất nhiều năm, ông chỉ có người con trai duy nhất là anh Đặng Vũ Thanh (38 tuổi).

Trước khi mắc bệnh tiểu đường, ông On từng bị tai nạn giao thông, gãy chân trái. Chấn thương cũ kết hợp với biến chứng tiểu đường khiến ông thường xuyên chịu những cơn đau nhức hành hạ.

Con trai ông, anh Thanh, lập gia đình với chị Nguyễn Thị Minh Thi (45 tuổi). Chị Thi từng có một đời chồng và có con riêng. Sau thời gian quen biết khi cùng đi làm phụ hồ, anh chị nên duyên vợ chồng, lần lượt có thêm 2 người con là Đặng Thanh Tú (học lớp 9) và Đặng Thanh Tài (học lớp 5).

Trước khi cha chồng lâm trọng bệnh, chị Thi cũng đi làm thuê, phụ chồng chăm sóc cha già và nuôi con nhỏ. Anh Thanh lên TPHCM làm phụ hồ, tiền công khoảng 400.000 đồng/ngày.

Từ ngày ông On bệnh nặng, việc đi lại khó khăn, chị Thi phải giảm bớt công việc để ở nhà chăm sóc, đồng thời đưa đón các con đi học. Thu nhập gia đình vì thế càng eo hẹp.

"Hầu như tháng nào cha cũng qua Cần Thơ tái khám, nhận thuốc bảo hiểm về uống. Khoảng nửa năm nay, sức khỏe cha yếu hơn rất nhiều, mắc thêm bệnh viêm phổi, da dễ bị nhiễm trùng, suy thận cấp tính. Tiền chồng tôi làm gửi về bao nhiêu đều lo chạy chữa cho cha", chị Thi bộc bạch.

Mới đây, ông On phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ suốt nửa tháng, chi phí gần 20 triệu đồng. Số tiền này vượt quá khả năng của gia đình, anh Thanh phải vay mượn thêm người thân mới xoay xở đủ.

Cả nhà ông On luôn khát khao có ngôi nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi cầu xin các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cả nhà có chỗ ở tử tế hơn!"

Không chỉ chật vật vì bệnh tật, gia đình ông On còn mất nơi ở ổn định sau sự cố sạt lở.

Ông On kể, trước khi phải chuyển ra ngoài thuê trọ, cả nhà sống trong căn nhà cấp bốn đã cũ kỹ. Do không có tiền sửa chữa, mỗi khi đến mùa triều cường, nước tràn vào nhà, có lúc dâng cao đến đầu gối.

Căn nhà được xây dựng khoảng 20 năm trước, nhiều chỗ đã xuống cấp. Những hôm trời mưa, các con cháu ông chỉ biết lấy xô hứng nước dột hoặc mua bạt che chắn phần mái bị hư hỏng.

Từ khi sạt lở làm mất đường đi, gia đình buộc phải chuyển ra ngoài ở trọ. Mỗi tháng, khoản tiền thuê nhà gần 2 triệu đồng tiếp tục trở thành gánh nặng đối với người con trai đang phải cáng đáng mọi chi phí trong gia đình.

"Khoảng 1 tháng nữa, bờ kè sẽ xây xong, chúng tôi có thể dọn về nhà cũ. Nhưng ngôi nhà đã quá rệu rã, không còn an toàn để ở nữa. Tôi cầu xin các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cả nhà có chỗ ở tử tế hơn!", ông On nghẹn ngào nói.

Những ngôi nhà kế bên nâng cao nền nhưng nhà ông On thấp hơn nên dễ bị ngập lúc triều cường (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông On, điều khiến ông lo lắng nhất không chỉ là bệnh tật của bản thân mà còn là tương lai của các con, các cháu. Nếu phải tháo khớp, ông sẽ mất khả năng tự đi lại, trong khi gia đình vốn đã khó khăn, không có điều kiện thuê người chăm sóc.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, Trưởng ấp Tân Phước, xác nhận gia đình ông On thuộc diện có hoàn cảnh rất khó khăn. Người con trai là lao động chính, phải đi làm ăn xa, thu nhập không ổn định nhưng vẫn phải lo chi phí sinh hoạt, nuôi con và điều trị bệnh cho cha.

"Hộ ông On không đủ điều kiện để xóa nhà tạm. Địa phương rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này, giúp ông có điều kiện chữa bệnh và cất được ngôi nhà tử tế", ông Hiệp chia sẻ.