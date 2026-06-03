Người đàn ông nghèo: “Đưa tôi về nhà chờ chết đi, tiền đâu mà chữa!”

Trên giường bệnh tại Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc Bệnh viện Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Cư (SN 1964, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thân hình gầy guộc trong bộ quần áo bệnh nhân. Mỗi lần nhìn sang người vợ già đang chăm sóc mình, đôi mắt ông lại đỏ hoe.

Bên cạnh ông là bà Võ Thị Đào (SN 1961, vợ ông Cư) với dáng người gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Người phụ nữ ấy cứ lặng lẽ kéo lại mền cho chồng, rồi quay mặt ra phía cửa để giấu đi giọt nước mắt đang trực trào.

Ông Cư đang điều trị tại Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Vợ chồng ông Cư không có con. Nhiều năm nay, hai người nương tựa nhau trong căn chung cư cũ của nhà nước. Hàng ngày, ông Cư rong ruổi bán hàng ở các khu chợ, thu nhập hơn 200.000 đồng. Còn bà Đào làm tạp vụ, lương tháng hơn 6 triệu đồng.

Tai họa bất ngờ ập xuống vào sáng 20/4. Khi đang bán hàng ở chợ Nam Ô (phường Hải Vân, Đà Nẵng), ông Cư bất ngờ tức ngực dữ dội rồi ngã quỵ. Gắng gượng chạy xe máy về nhà, ông tiếp tục đổ gục trước cửa phòng khiến bà Đào và hàng xóm hốt hoảng đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị phình và tách thành động mạch chủ ngực, căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào nếu không phẫu thuật can thiệp. Chi phí ca mổ ngoài bảo hiểm y tế dự kiến hơn 250 triệu đồng khiến bà Đào chết lặng.

“Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy. Nghe bác sĩ nói mà chân tay bủn rủn, chỉ biết đi ra ngoài hành lang rồi bật khóc”, bà Đào nghẹn giọng.

Bà Võ Thị Đào phải chạy khắp nơi để mượn tiền phẫu thuật cho chồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Người phụ nữ 65 tuổi kể hôm đó bà cố nén tiếng nấc để chồng không nghe thấy. Nhưng giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, tiếng khóc của bà vẫn vọng vào phòng bệnh.

“Ông ấy gọi tôi vào rồi hỏi có chuyện gì. Tôi giấu không được nên đành nói thật số tiền mổ. Nghe đến con số hàng trăm triệu đồng, ông ngả người xuống giường, thều thào bảo “đưa tôi về nhà chờ chết đi, tiền đâu mà chữa…”, bà Đào nói rồi bật khóc.

Từ ngày chồng nhập viện, bà Đào cũng nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Không còn nguồn thu nhập, bà chạy vạy khắp người thân, họ hàng và gõ cửa nhiều gia đình mình từng làm tạp vụ để vay mượn. Thương tình mọi người gom góp được hơn 100 triệu đồng, nhưng số tiền còn thiếu vẫn quá sức với đôi vợ chồng già.

“Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến số tiền lớn như vậy. Giờ chỉ mong có cơ hội được sống để còn ở bên bà ấy. Xin mọi người hãy cứu tôi! Tôi mà mất rồi không biết bà ở với ai. Thấy bà từng tuổi này còn phải chạy đi vay từng đồng để cứu mình, tôi đau lắm!”, nói đến đó, người đàn ông gầy gò quay mặt đi lau nước mắt.

Bà Đào cũng nghỉ việc để túc trực chăm sóc cho ông Cư (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ CKI Nguyễn Thành Trung cho biết, bệnh nhân Nguyễn Đình Cư bị phình và tách thành động mạch chủ ở ngực. Thành mạch máu hiện rất mỏng, nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Nếu không phẫu thuật đặt stent (thủ thuật dùng để điều trị) nguy cơ tử vong lên tới 90%.

Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chi phí điều trị ngoài bảo hiểm y tế dự kiến hơn 250 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Ông Văn Phú Nguyên Lai, Tổ trưởng Ban điều hành tổ dân phố 51 Thuận Phước, phường Hải Châu, xác nhận hoàn cảnh vợ chồng ông Cư có hoàn cảnh khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để ông có cơ hội được phẫu thuật.

Ông Phan Hữu Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết, ông Nguyễn Đình Cư và vợ là bà Võ Thị Đào hiện cư trú tại chung cư Thuận Phước, thuộc diện khó khăn tạm thời cần được hỗ trợ.