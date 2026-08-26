Người đàn ông mất vợ con, sống cô độc trong túp lều rách nát (Video: Thùy Hương).

Biến cố gia đình đẩy người đàn ông vào hơn chục năm lưu lạc

Dưới chân núi ở bản Thèn Pả, xã Na Sang (tỉnh Điện Biên), túp lều của ông Sần Lao Péo (SN 1975) gần như chìm khuất giữa cỏ dại và cây rừng. Nếu không có người dân bản dẫn đường, chúng tôi khó lòng tìm đến được.

Ông Sần Lao Péo sống một mình trong túp lều dựng tạm dưới chân núi sau hơn chục năm lưu lạc vì biến cố gia đình (Ảnh: Tùng Dương).

Ít ai biết, người đàn ông sống lặng lẽ giữa núi rừng ấy từng có một mái ấm đủ đầy.

Hơn 20 năm trước, ông Péo cùng vợ là bà Giàng Chử Séng (SN 1979) chăm chỉ lên nương làm rẫy. Cuộc sống tuy nghèo nhưng gia đình luôn đầm ấm, quây quần bên nhau.

Biến cố ập đến khi bà Séng mắc bệnh động kinh nặng sau lần sinh đứa con thứ 2. Những cơn co giật liên tiếp khiến bà không còn đủ sức lao động, chăm sóc con cái.

Năm 2003, con gái đầu Sần Nhèn Thào (SN 2001) mất vì bệnh nặng. Năm 2006, người con trai út Sần Tề Trần (SN 2003) cũng qua đời.

Đến năm 2010, trong 1 lần phát bệnh, bà Séng ngã vào bếp lửa, bị bỏng nặng rồi tử vong.

Chỉ trong vòng 7 năm, người đàn ông bất hạnh lần lượt mất đi cả vợ và 2 đứa con. Những mất mát quá lớn khiến tinh thần ông Péo hoảng loạn. Ông dần mất trí nhớ, nhiều lúc cười nói một mình rồi bỏ nhà đi lang thang khắp nơi.

Liên tiếp mất đi 3 người thân khiến tinh thần ông Péo hoảng loạn, hay bỏ đi lang thang (Ảnh: Tùng Dương).

Suốt hơn chục năm, không ai biết ông đã đi qua bao nhiêu bản làng, ngủ nhờ dưới bao nhiêu mái hiên. Người ta chỉ thỉnh thoảng nghe tin ông xuất hiện ở đâu đó, xin ăn hoặc làm thuê kiếm sống rồi lại lặng lẽ rời đi.

Trở về với đôi bàn tay trắng, sống lay lắt trong túp lều rách nát

Đầu năm 2025, ông Sần Quán Khoán (em trai ông Péo) quyết tâm đi tìm kiếm và đưa anh trở về quê. Ngày trở về, ông Péo gần như không có gì ngoài thân thể gầy yếu và ký ức đau buồn.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình ông Khoán vẫn đón anh trai về cưu mang. Để ông Péo có chỗ nương thân, ông Khoán cùng bà con trong bản dựng tạm một túp lều nhỏ ở bìa rừng.

Túp lều của ông Péo được ghép bằng gỗ tạp, thân cây rừng và mái tranh mục nát. (Ảnh: Tùng Dương).

Túp lều chỉ rộng vài mét vuông, được dựng bằng gỗ tạp và thân cây rừng, lợp mái tranh đã mục nát. Những tấm vách cong vênh, chắp vá, nhiều chỗ hở toác. Mỗi khi gió lớn, mái lều lại rung bần bật.

Bên trong túp lều gần như trống trơn, không có vật dụng đáng giá, chỉ có chiếc giường ghép từ vài tấm ván gỗ và ít quần áo cũ.

Chiếc giường được ghép tạm bợ bằng mấy thanh gỗ cùng vài vật dụng cũ kỹ là toàn bộ tài sản của người đàn ông ngoài 50 tuổi (Ảnh: Tùng Dương).

Hàng ngày, ông Péo vào rừng kiếm củi, hái rau dại. Khi có người thuê phát cỏ, chặt cây hay làm việc vặt, ông kiếm được vài chục nghìn đồng để mua gạo và chút thức ăn. Còn những ngày không ai thuê mướn, bữa ăn của ông chỉ có cơm trắng với rau rừng luộc chấm muối.

Thương hoàn cảnh của ông Péo, người em trai và bà con trong bản ai có gì giúp nấy. Có người mang sang túi gạo, người gửi bó rau, ít măng khô hay vài cân ngô. Những món quà tuy chẳng đáng là bao nhưng giúp người đàn ông cô độc cầm cự qua ngày khốn khó.

Chứng kiến cuộc đời nhiều bất hạnh của ông Péo, ông Giàng Seo Sẻn, Bí thư Chi bộ bản Thèn Pả xót xa cho biết:

“Sau khi vợ con qua đời, ông Péo bị ảnh hưởng thần kinh, lang thang khắp nơi hơn chục năm. Hiện, ông sống một mình trong túp lều rách nát dưới chân núi. Mỗi mùa mưa bão đến, điều chúng tôi lo nhất là căn lều có thể đổ sập bất cứ lúc nào”.

Ông Giàng Seo Sẻn, Bí thư Chi bộ bản Thèn Pả (bên trái) mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp ông Péo có một mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống (Ảnh: Tùng Dương).

Bí thư Chi bộ bản Thèn Pả mong muốn, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp ông Péo có một mái nhà kiên cố để yên tâm sinh sống.

“Người dân bản Thèn Pả chúng tôi hứa sẽ đóng góp ngày công và hỗ trợ những điều kiện cần thiết để giúp ông Péo dựng căn nhà mới, yên tâm sống nốt quãng đời còn lại", ông Giàng Seo Sẻn bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Thùy Hương

Video: Nguyễn Thùy Hương