Ngày 15/11, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền 111.710.551 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Như (SN 1976, mẹ nam sinh Nguyễn Hoàng Anh, trú ở thôn Bãi Thụy, xã Đan Phượng, TP Hà Nội).

Số tiền trên là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí gửi đến gia đình chị Như sau khi bài viết “Người phụ nữ bệnh tật gồng gánh chồng ốm đau, con trai ung thư hiếm gặp” được đăng tải.

Đón nhận sự giúp đỡ, chị Như xúc động gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình.

“Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Số tiền này là sự động viên rất lớn, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu Hoàng Anh và vững tâm hơn trên chặng đường phía trước”, chị Như chia sẻ.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng thôn Bãi Thụy và bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phượng (ngoài cùng bên phải) trao biển biểu trưng số tiền 111.710.551 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình chị Như (Ảnh: Gia Khoa).

Trước đó, khi đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Thương mại, Nguyễn Hoàng Anh (SN 2005) bất ngờ phát hiện mắc Sarcoma Ewing, một dạng ung thư xương hiếm gặp. Khối u xâm lấn thành ngực, phá hủy xương sườn, khiến nam sinh phải trải qua nhiều đợt xạ trị, hóa trị, phải tạm dừng việc học.

Từ ngày con mắc bệnh, chị Như phải nghỉ công việc may vá tại nhà để đưa con đi viện. Chồng chị bị thoái hóa cột sống, nhiều năm không thể lao động ổn định; bản thân chị cũng mắc bệnh tiểu đường và sỏi thận. Bởi vậy, khoản hỗ trợ của bạn đọc không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng thôn Bãi Thụy, gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc cả nước và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Như. Sự chung tay của cộng đồng đã giúp gia đình có thêm nguồn lực để tiếp tục điều trị cho cháu Hoàng Anh.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phượng chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc cả nước và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình chị Như. Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên để gia đình yên tâm điều trị cho cháu Hoàng Anh”.

Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ niềm vui và biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Với Hoàng Anh, sự quan tâm của bạn đọc vừa giúp gia đình có thêm kinh phí, vừa là nguồn động viên to lớn để em vững tin điều trị bệnh. Sau nhiều đợt hóa trị liên tiếp, sức khỏe có phần suy giảm, đôi lúc em không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, tình cảm của mọi người giúp nam sinh có thêm sức mạnh và hy vọng.

“Cháu rất vui và biết ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ. Cháu sẽ cố gắng điều trị thật tốt để bố mẹ bớt lo lắng. Cháu mong sớm được trở lại đi học, trở lại với công việc MC yêu thích và cả những chuyến đi thiện nguyện nữa”, Hoàng Anh chia sẻ.